Longeva, Lojas CEM conta com centro de distribuição ampliado para fechar 2023 em expansão

Vencedora do prêmio Estadão Empresas Mais, na categoria Varejo, a Lojas CEM busca transformar essa conquista em apenas um de seus êxitos em 2023, mantendo sua relevância no segmento graças a características únicas. Afinal, mesmo em um ano considerado desafiador para o varejo brasileiro, a companhia prevê fechá-lo com um faturamento de quase R$ 7 bilhões, o que representará um incremento de dois dígitos em comparação ao desempenho de 2022.

“Vamos crescer cerca de 14% em relação ao ano passado. Desde maio experimentamos uma recuperação notável, encerrando novembro com um aumento de 30% se comparado ao mesmo mês de 2022. Dessa forma, o faturamento deve atingir quase R$ 7 bilhões em 2023″, afirma José Domingos Alves, diretor de Lojas da rede.

A expectativa positiva é impulsionada, em sua visão, pelo recente investimento da empresa na ampliação do centro administrativo e de distribuição, em Salto (SP). Concluída neste ano com um custo de R$ 150 milhões, a obra aumentou o espaço físico para 243 mil metros quadrados de área coberta, localizado em um imóvel próprio de 880 mil metros quadrados, permitindo futuras expansões, conforme a demanda cresça.

Lojas CEM: faturamento deve atingir quase R$ 7 bilhões em 2023 Foto: Divulgação: Lojas CEM

“Duplicamos o centro de distribuição, possibilitando a preparação de um estoque robusto para o final do ano. Enquanto o mercado enfrenta dificuldades devido à seca em Manaus, nossa capacidade de atendimento está assegurada”, explica o executivo sobre o espaço, que inclui estacionamento para 1.300 automóveis e 800 caminhões, alimentando expectativas para um Natal ainda mais positivo.

Para consolidar esse momento, a Lojas CEM, com 71 anos de atividade, entende que nem toda inovação é prioritária no comércio de bens duráveis, acreditando que sua abordagem conservadora é fundamental para o sucesso, mesmo em um ambiente onde o e-commerce tem ganhado relevância. “Passamos por todas as situações econômicas e políticas possíveis em sete décadas de atuação. Mantemos um perfil conservador, com os pés no chão”, comenta Domingos Alves.

Com foco total na operação offline, a empresa cuida meticulosamente do visual de suas 306 lojas, sendo 302 em prédios próprios, orgulhando-se de nunca ter fechado uma unidade. “Cuidar do espaço físico é crucial, então buscamos ser impecáveis da fachada ao banheiro, criando um ambiente climatizado e atraente ao consumidor”, afirma.

À moda antiga, a Lojas CEM continua utilizando carnês para a venda de seus mais de 4 mil itens, financiando-os com recursos próprios, sem recorrer a bancos ou financeiras. “O financiamento próprio nos permite oferecer taxas de juros que são, em geral, a metade das cobradas pelo mercado”, destaca o diretor de Lojas.

Contando com unidades espalhadas pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, a varejista enxerga a concentração regional como um diferencial competitivo em relação aos grupos nacionais, por acelerar sua capacidade de atendimento. “Conseguimos ter um custo menor, limitando o raio de ação a uma área de 600 quilômetros. Assim, conseguimos realizar entregas em 48 horas, com uma administração mais enxuta”, argumenta.

Com 71 anos de atividade, unidades das Lojas CEM estão instaladas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná Foto: Divulgação: Lojas CEM

Além disso, para evitar surpresas e variações nos custos, a empresa terceiriza os serviços de entrega desde 1976, algo que se deu ao menos uma década antes de seus principais concorrentes no varejo adotarem tal prática. “Nosso negócio não é administrar pneu ou conserto de caminhão. Isso é com a transportadora, que ganha por entrega, o que a estimula a trabalhar mais rápido para nós. Com isso, também conseguimos ter um custo fixo no transporte”, justifica o executivo.

Assim, com uma operação otimizada e foco no básico desde sua abertura, há mais de sete décadas, a Lojas CEM acredita que a simplicidade é a chave de seu sucesso, contando, hoje, com mais de 15 milhões de clientes cadastrados. “Varejo é gente. Não somos pioneiros em modernismo ou saímos na frente em uma série de situações. Mas fazemos bem o básico e com simplicidade. E fazer o básico não é simples”, conclui Domingos Alves.