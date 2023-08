ParkShoppingBarigüi em Curitiba ganha 3º andar com novas lojas e centro médico

O ParkShoppingBarigüi, localizado em Curitiba (PR), ganha uma nova expansão. Com mais de 15 mil metros quadrados, o terceiro andar terá 75 novas lojas, a ampliação do Park Gourmet e um centro médico. Com o crescimento, o shopping chegará a um total de 417 lojas, incluindo oito megalojas.

Outra novidade é que o ParkShoppingBarigüi ganha o inédito FunPark, uma área planejada especialmente para crianças, e a volta da HotZone, maior e com novos brinquedos e simuladores de última geração. “O FunPark é um playground indoor voltado para o entretenimento dos pequenos, com uma infraestrutura surpreendente e brinquedos especiais, disponíveis para as crianças durante o ano todo, em um espaço de 425 metros quadrados, interativo e seguro. Neste espaço, uma área de alimentação será instalada com foco em fast-food e em operações para toda a família, com vista para o Parque Barigui”, explica Marco Aurélio Jardim, diretor da Regional Sul da Multiplan.

Para além da expansão, a Multiplan também vai revitalizar o ParkShoppingBarigüi, com novo paisagismo, lounges e nova iluminação, uma nova praça de alimentação e a inauguração do VIP Parking com valet e self park, além de novas vagas de estacionamento.

O FunPark é um playground indoor gratuito com mais de 400 metros quadrados Foto: Divulgação/ParkShoppingBarigüi

A ampliação com a construção do terceiro piso inclui ainda um centro médico, que vai oferecer 25 tipos de especialidades médicas aos clientes, como endocrinologia, dermatologia, neurologia, nutrição, entre outros. Aliás, esse já é o terceiro empreendimento da Multiplan a criar um local dentro do shopping voltado para os cuidados com a saúde – uma tendência da empresa.

“O centro médico trará resolutividade médica, permitindo a integração entre as especialidades, e oferecerá facilidades como horário de atendimento diferenciado e amplo estacionamento com acesso exclusivo”, afirma Jardim.

Cuidado com o meio ambiente

Para o diretor da Regional Sul da Multiplan, o destaque do projeto é a integração do ParkShoppingBarigüi com a natureza. Aliado ao projeto Viva Barigui, que requalifica as margens do rio, conectando o shopping ao Parque Barigui por meio de travessias para pedestres e ciclistas.

“Essa abordagem demonstra um compromisso com a sustentabilidade, ao preservar a mata nativa e revitalizar as margens do rio. A combinação de facilidades do shopping com o ambiente natural faz da expansão uma opção única e atrativa para os clientes do ParkShoppingBarigüi”, diz Jardim.

Para o diretor vice presidente de Desenvolvimento da Multiplan, Marcello Kaminitz Barnes, “a obra da expansão do ParkShoppingBarigüi oferecerá uma experiência única aos clientes, pois está sendo construída com toda a expertise adquirida pelo grupo em outros empreendimentos. Ela acontece em cima de um piso existente sem comprometer a operação do shopping. Além disso, são mais de 2 toneladas de estrutura metálica para construir um andar inteiro com pé-direito de 9 metros. A claraboia central terá uma arquitetura especial com 400 m² e, ao todo, serão mais de 3.000 m² de vidro, trazendo muita luz e claridade para todo o empreendimento.”

A expansão do ParkShoppingBarigüi ganha o projeto Viva Barigui Foto: Divulgação/ParkShoppingBarigüi

Desenvolvimento da região

Segundo Marco Aurélio Jardim, a expansão do shopping recebe um investimento de mais de R$ 300 milhões. Além disso, reforça um impacto positivo na economia da região com a criação de mais de mil novos empregos diretos e indiretos.

“Essa contribuição é relevante para o desenvolvimento e a prosperidade da região, que já se destaca por apresentar uma das maiores concentrações de renda em Curitiba”, diz.

Por fim, o executivo destaca a integração no projeto da expansão que cria uma “harmonia perfeita entre arquitetura e natureza”, com mais conforto e bem-estar para quem passear no shopping. “Com essa nova proposta, mesmo as áreas climatizadas proporcionam a sensação de passeio ao ar livre, com um ambiente fluido e convidativo: uma experiência exclusiva”, finaliza. A terceira expansão do ParkShoppingBarigüi será inaugurada em novembro de 2024.