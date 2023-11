Renner quer inspirar as mulheres a abraçar sua liberdade em nova campanha

Todo mundo tem medo de errar. Somado a isso, as mulheres, ao longo da vida, costumam encontrar uma série de desafios e obstáculos que acabam limitando a capacidade de exercer a sua liberdade.

Para inspirar as mulheres e fortalecer ainda mais a relação de cumplicidade com o seu público, a Renner lançou uma campanha no dia 12 de novembro. Com um filme inédito, acolhedor e emocional, narrado pela atriz Zezé Motta, e com o conceito “Descubra seu estilo de ser livre”, a iniciativa faz um convite encorajador.

Intitulado Dos 8 aos 80, o filme mergulha nas diferentes fases da vida de uma mulher, desde a infância até a maturidade, mostrando como ela explora os desafios e dilemas enfrentados ao longo do caminho e experimenta diferentes formas de se libertar. A história propõe uma verdadeira viagem no tempo e transmite também a força da ligação da marca com a mulher, construída ao longo de vários anos e gerações.

A diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon, enfatiza a importância de abordar assuntos que fazem parte do dia a dia do público feminino. Ela destaca que a conexão emocional com as clientes é fundamental para a Renner, e a campanha reflete esse compromisso ao inspirar as mulheres a exercer sua liberdade de forma autêntica.

Intitulado Dos 8 aos 80, filme mergulha nas diferentes fases da vida de uma mulher Foto: Divulgação/Renner

“Somos uma marca de moda brasileira que construiu uma relação afetiva e cúmplice com as consumidoras do nosso país ao longo de muitos anos por meio de trocas, escutas, pesquisas e um diálogo permanente. Trazemos sempre para reflexão e inspiração temas relevantes para suas vidas”, diz Merçon.

O filme da nova campanha está sendo exibido em canais de TV aberta, Pay TV e nas plataformas digitais da Renner. As ações se estendem às redes sociais, onde a Renner reúne criadores de conteúdo e personalidades brasileiras de diversos estilos para amplificar a conversa sobre liberdade feminina.

Mulheres de diferentes idades e trajetórias vão mostrar que a liberdade pode ter muitos significados. Além da própria Zezé Motta, Lilia Cabral, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Preta Gil, Paola Antonini, Rafa Brites, Clara Moneque e Gabriela Loran participam da campanha compartilhando suas experiências e estimulando a troca com o público sobre o tema.

O filme inédito, acolhedor e emocional busca encorajar mulheres da infância até a maturidade Foto: Sollon Rodrigues/Divulgacao Renner

A cumplicidade com as brasileiras vai além da comunicação e contempla toda a estratégia de negócio da Renner. Um exemplo disso é a prática de desenvolver e organizar as suas coleções a partir do conceito de estilos de vida, permitindo que as pessoas encontrem os looks que desejam com facilidade.

A varejista também incentiva uma moda mais responsável (oito em cada 10 peças de roupa da marca já possuem atributos de sustentabilidade). Além disso, a cumplicidade se manifesta na conveniência da experiência de compra: as clientes da Renner compram quando, onde e como preferirem, por meio de uma operação omnicanal que tem o encantamento como propósito.