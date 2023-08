Tecnologia, design e economia são trunfos dos lançamentos da LG na linha branca

Tecnologia, design e sustentabilidade: este é o tripé que sustenta os lançamentos de linha branca da LG em 2023. Para surpreender o consumidor brasileiro, a empresa mostrou na Casacor 2023 uma série de máquinas lava e seca e de geladeiras com muita sofisticação e inteligência artificial, mas sem deixar de olhar para comodidade, economia e meio ambiente.

“A LG é pioneira quando falamos de tecnologia e sustentabilidade e nossos produtos refletem esses valores”, diz Rodrygo Silveira, gerente de Produtos de Linha Branca da LG no Brasil. Bons exemplos disso são a Lava e Seca Smart VC2 e o novo modelo da WashTower, que combina num só aparelho uma lavadora (com capacidade de 14kg) e uma secadora (10kg), ambas de alta performance, e tem previsão de chegar às lojas neste ano. “É um modelo para consumidores exigentes, que dá conta tanto de itens delicados quanto volumosos, além de ser capaz de lavar uma carga e secar outra ao mesmo tempo”, detalha.

Diego Padgurschi/ Estadão Blue Studio Novo modelo da WashTower combina num só aparelho uma lavadora (com capacidade de 14kg) e uma secadora (10kg) LG blue studio Foto: Diego Padgurschi/ Estadão Blue Studio

Lavagem à la carte

Mais do que só capacidade ou design arrojado, a LG também traz inovação à lavanderia, como é o caso da tecnologia AI DD. Com um banco de dados com 20 mil lavagens acumuladas, a inteligência artificial da máquina é capaz de determinar, em poucos segundos, qual é o melhor padrão de lavagem para as roupas. “A máquina faz uma análise dos itens com base no peso e na rigidez dos tecidos, o que faz a lavagem de um jeans ser bem diferente da lavagem de um edredom”, diz Silveira. “É uma inovação presente na nossa linha completa de lavanderia, reduzindo o uso de energia, de água e de sabão, além de economizar o tempo das pessoas”, complementa.

Outra novidade da linha de lavanderia é o closet inteligente LG Styler, que higieniza e desodoriza as roupas e é capaz de deixar itens como capacetes, calçados e travesseiros livres de ácaros, vírus e bactérias. Toda a linha conta ainda com a conectividade pelo app ThinQ da LG, que envia notificações ao celular do usuário para avisar se uma lavagem acabou, permite programar ciclos a distância e fazer download de ciclos adicionais.





Além disso, a LG também mostrou na Casacor sua nova linha completa de geladeiras, focada na máxima economia de energia e na conservação de alimentos. O principal destaque, além dos modelos premium French Door e Side By Side, é o novo refrigerador Top Freezer, com geladeira embaixo e freezer em cima e previsão de chegada às lojas no terceiro trimestre, com preços competitivos. “Queremos trazer a inovação e a tecnologia da LG, aliadas ao design premium e à capacidade de armazenamento, para um público cada vez maior”, destaca Silveira.