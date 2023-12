Unipar recebe selo Pró-Ética

Líder na fabricação de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC da América do Sul, a Unipar foi reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) como empresa Pró-Ética. O selo valoriza as empresas que implementam medidas voluntárias para promover uma cultura organizacional de integridade e desenvolvem ações para prevenir, detectar e remediar atos de corrupção e fraude.

O Pró-Ética foi criado por iniciativa da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC) da CGU, com apoio de instituições parceiras. Na edição de 2023, foram premiadas 84 empresas, dos mais diversos setores.

“Essa é uma conquista muito importante, pois valoriza os avanços da Unipar para construir uma política de governança de excelência”, diz Humberto Rapussi, Head de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance da empresa. “Temos como premissa contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de integridade no nosso negócio, com ética e transparência, sempre em linha com as melhores práticas mundiais”, acrescenta o executivo.

Vista aérea da fábrica da Unipar em Cubatão, SP Foto: Foto: Ricardo Teles/Unipar

Rapussi lembra que o reconhecimento veio coroar uma série de iniciativas que a Unipar vem implementando nos últimos anos para mitigar riscos e engajar os colaboradores na adoção de padrões superiores de governança e compliance. Ao longo dos últimos três anos, a companhia realizou um intenso trabalho de revisão e aprimoramento das regras internas, em temas como Código de Conduta, Política Anticorrupção, Política de Conflito de Interesses e Política de Compliance, todos com aprovação do Conselho de Administração.





Boas práticas de conduta

Para reforçar ainda mais o compromisso de toda a corporação com a condução ética dos negócios, a Unipar realizou pela primeira vez, em setembro, o Dia da Integridade, que envolveu todos os colaboradores no Brasil e na Argentina. “Disseminar as boas práticas de conduta é fundamental para que a Unipar cresça de forma sustentável, um dos nossos pilares estratégicos”, diz Ana Paula Clemenc Alvarez, gerente corporativa de Compliance da Unipar.

A executiva ressalta que o reconhecimento proporcionado pelo Pró-Ética está alinhado ao propósito da Unipar de manter relações confiáveis e de longo prazo com todos os seus públicos – parceiros, clientes, colaboradores, comunidades, investidores e a sociedade como um todo. Além dos avanços no pilar G (Governança) da sigla ESG, a empresa tem investido nos dois outros pilares, o Ambiental e o Social. “Temos o compromisso de produzir soluções que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, respeitando o meio ambiente e agindo com base em nossos princípios e valores”, observa a executiva.

Em novembro, a Unipar tornou-se signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. É mais uma ação integrada à missão da companhia de ser agente de transformação para um futuro mais sustentável, já que aderir ao Pacto Global significa assumir uma série de metas ambientais até 2030. “Nossa estimativa é investir mais de R$ 1,4 bilhão nesse período, em novos projetos ou naqueles que já estão em curso, além de oferecer ferramentas para fortalecer a cultura de sustentabilidade”, diz Mauricio Russomanno, CEO da Unipar. Entre as iniciativas ambientais que a empresa já desenvolve, estão duas joint ventures para autoprodução de energia renovável, envolvendo dois parques eólicos na Bahia e no Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.

A Unipar se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para as mais diversas indústrias, incluindo têxtil, papel e celulose, desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica. Com ações listadas na B3, a companhia está presente no Brasil e na Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, fábricas em Santo André e Cubatão (SP) e em Bahía Blanca, na Argentina – além de estar construindo uma nova planta em Camaçari (BA).