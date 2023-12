Nordeste: ótimo para curtir, atraente para investir

O Nordeste está no imaginário dos brasileiros e dos estrangeiros como um verdadeiro paraíso. Além das praias lindíssimas e do calor o ano inteiro, a infraestrutura de transporte, hospedagem, alimentação e lazer vem sendo constantemente aprimorada. Trata-se, cada vez mais, de uma excelente escolha para morar, passear e investir.

Com 25 empreendimentos já lançados, a linha Beach Class está presente em destinos como Muro Alto, Porto de Galinhas e Carneiros, em Pernambuco, Aquiraz e Cumbuco, no Ceará, e Patacho, em Alagoas Foto: Divulgação/ Moura Dubeux

Leia também

A região fechará o ano com crescimento econômico acima da média brasileira – cerca de 4% de incremento no Produto Interno Bruto (PIB), ante a média nacional na casa de 3%. Essa tendência deverá ser mantida ao longo da próxima década, considerando-se o forte ciclo de investimentos previstos para o Nordeste.

Continua após a publicidade

A Moura Dubeux, incorporadora líder de mercado no Nordeste, com 20% de market share, contribui para que um número crescente de pessoas realize o plano de investir na região. A linha Beach Class proporciona ao proprietário a escolha entre desfrutar em tempo integral do imóvel ou utilizá-lo para locação.

Outra possibilidade é o meio-termo, que tem se mostrado muito atraente: hospedagem para a família do proprietário sempre que ele quiser e locação nos demais períodos. “Rentabilizar o imóvel quando ele não está sendo usado é uma ótima solução para quem tem uma segunda residência, porque tradicionalmente permanece fechada na maior parte do ano”, lembra Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

Diego Villar, CEO da Moura Dubeux Foto: Divulgação/ Moura Dubeux

Continua após a publicidade

Os empreendimentos da linha Beach Class, tanto os horizontais quanto os verticais, envolvem imóveis compactos, excelentes para short e long stay, agregando uma valorização acima dos padrões do mercado. Na prática, funcionam como resorts, com serviços completos de hotelaria e de lazer.

Criada em 1999 e com 25 empreendimentos já lançados, a linha está presente em vários dos destinos mais desejados do País, a exemplo de Muro Alto, Porto de Galinhas e Carneiros, em Pernambuco, Aquiraz e Cumbuco, no Ceará, e Patacho, em Alagoas.

Essas localizações privilegiadas asseguram muito conforto e lazer para a família e, ao mesmo tempo, que o imóvel terá alta demanda nos eventuais períodos de locação. Em caso de uso exclusivo para locação, o retorno do investimento está previsto para três anos.

Continua após a publicidade

Abertura do capital

Fundada no Recife há 40 anos, a Moura Dubeux iniciou em 2007 a expansão para outros Estados do Nordeste, momento em que lançou o primeiro empreendimento no Rio Grande do Norte – hoje, está presente também em Alagoas, na Bahia, no Ceará, na Paraíba e em Sergipe. Ou seja, em sete dos nove Estados do Nordeste.

Com 25 empreendimentos já lançados, a linha Beach Class está presente em destinos como Muro Alto, Porto de Galinhas e Carneiros, em Pernambuco, Aquiraz e Cumbuco, no Ceará, e Patacho, em Alagoas Foto: Divulgação/ Moura Dubeux

Continua após a publicidade

O plano é continuar atuando exclusivamente na região. “Vamos manter foco total no Nordeste, mas com a pretensão de sermos reconhecidos nacionalmente pela nossa capacidade de realização e pela qualidade dos produtos que colocamos no mercado”, diz o CEO. Além dos empreendimentos da linha Beach Class, a incorporadora desenvolve projetos urbanos nas principais capitais da região.

Um momento marcante na trajetória da Moura Dubeux foi a abertura do capital, em 2020, com captação acima de R$ 1 bilhão. O processo possibilitou a consolidação como empresa regional, com grande capacidade de investimentos, além de ter impulsionado o amadurecimento das estruturas de governança.

O número de funcionários saltou, nos últimos três anos, de pouco mais de 1 mil para quase 6 mil. “Saber que estamos qualificando e dando emprego a milhares de pessoas é uma parte muito recompensadora do nosso trabalho”, observa o CEO. Hoje, são mais de 6 mil unidades da linha Beach Class em execução. Na empresa, no total, já são mais de 10 mil unidades e quase R$ 6 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

Continua após a publicidade

Transformação positiva

O ano de 2023 entrará para a história como um dos mais marcantes na trajetória da companhia, pelas mais diversas razões – a começar pelas celebrações do 40º aniversário de fundação. A perspectiva é fechar o ano com incremento de 35% na receita em relação a 2022.

Vários reconhecimentos atestam a qualidade, a solidez e a relevância social do trabalho desenvolvido, a exemplo do certificado EDGE e dos prêmios de Melhor Projeto ESG (Meet Aldeota, em Fortaleza, escolhido pelas práticas sustentáveis de construção e design) e Melhor Projeto Social (MD Social, projeto de capacitação profissional da companhia) no GRI Awards, concedido pelo GRI Club. A Moura Dubeux foi também destacada como a terceira melhor empresa para trabalhar no Estado de Pernambuco, de acordo com a respeitada metodologia do Great Place to Work.

Continua após a publicidade

Cada novo projeto da empresa traz aprimoramentos desenvolvidos com base nas experiências anteriores e, principalmente, na escuta sobre as preferências dos clientes. Villar cita dois exemplos: a substituição de uma grande piscina única por várias piscinas menores, que proporcionam maior privacidade para a família, e a inclusão de áreas externas nos imóveis do térreo, com jardim e espaço gourmet. “Essa aproximação com a sensação de estar numa casa fez com que o térreo passasse a ser muito procurado, ao contrário do que costumava ocorrer”, descreve o CEO.

Parte da atuação da incorporadora é a compra e prática do retrofit de imóveis já existentes, como ocorreu recentemente com a antiga sede do tradicional Othon Palace Hotel, em Salvador, arrematada em leilão pela Moura Dubeux por R$ 82,6 milhões. “Nossa grande missão, o propósito que nos move todos os dias, é transformar para melhor os lugares em que atuamos”, sintetiza Diego Villar.