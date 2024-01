Novo ano abre janela de oportunidade para investir em tecnologia com a Dell Technologies

O início de um novo ano não marca apenas uma mudança no calendário, mas traz também uma série de oportunidades para empresas aprimorarem e ampliarem seus negócios. A tecnologia, um dos temas mais importantes para as organizações na atualidade, precisa estar na pauta do dia para quem começa um novo ano fiscal neste janeiro de 2024. Mais do que apenas um gasto ou um item específico do planejamento, os investimentos em infraestrutura de TI e inovação são essenciais para fazer uma empresa se destacar no mercado, inovando, crescendo e expandindo seu nível de eficiência e produtividade. Com mais de duas décadas de experiência no mercado brasileiro, a Dell é uma parceira ideal para este momento.

A Dell reúne ofertas de hardware, infraestrutura e serviços personalizados para ajudar empresas de diferentes tamanhos a expandir seus negócios Foto: Divulgação/ Dell

A companhia atua com fabricação local e reúne ofertas de hardware, infraestrutura e serviços personalizados para ajudar empresas de diferentes tamanhos a expandir seus negócios com apoio da tecnologia. Mais do que isso, a Dell auxilia organizações de vários setores a lidar com os diferentes desafios da atualidade, como a implementação de sistemas e de inteligência artificial, o aumento da digitalização, as transformações na força de trabalho, a busca por otimização de custos e a demanda por segurança.

“A transformação digital trouxe um aumento de interações no ambiente digital, sejam elas transações financeiras, relações sociais ou dados comerciais. São informações que, bem trabalhadas, podem gerar inteligência para os negócios e permitir um ganho de escala”, comenta Gustavo Handschunch, líder de Vendas de Infraestrutura da Dell Technologies. “Mas, para esse ganho de escala acontecer, a estrutura de TI das empresas precisa oferecer recursos e novas potencialidades de negócios.”

Boas práticas

Para quem busca ganho de eficiência e produtividade por meio de investimentos em infraestrutura de tecnologia, Handschunch faz algumas recomendações. A primeira delas é pensar os investimentos em TI de forma escalável, para minimizar o risco de obsolescência de equipamentos e sistemas. “É uma armadilha que as empresas devem evitar, até para maximizar os investimentos em TI ao longo do tempo”, destaca o líder de Vendas de Infraestrutura da Dell Technologies.

O especialista da Dell também recomenda o investimento em PCs com padrão corporativo, que traz ferramentas de segurança e otimização já embarcadas. Esse tipo de solução protege os dados, potencializa o uso dos equipamentos e simplifica os processos de compra. Handschunch lembra ainda que é importante apostar num ecossistema que maximize o ganho de produtividade dos equipamentos, incluindo bons monitores e periféricos como headsets sem fio e docas. “Além disso, pensar em segurança é fundamental. O crime cibernético é um crime de oportunidade e, por isso, o ponto de partida é trabalhar com um nível de segurança acima da média do mercado, utilizando-se, por exemplo, de protocolos dedicados e ferramentas de segurança nativas do HW”, afirma o especialista da Dell.

Handschunch destaca que, além de oferecer um amplo portfólio de soluções em TI, a Dell conta com um modelo de atendimento consultivo e ferramentas não intrusivas que permitem avaliar o comportamento da infraestrutura da empresa. “Nossa equipe de consultores discute as soluções de infraestrutura junto com os clientes. Não basta só oferecer equipamento, mas é desenhar junto as soluções, dentro das necessidades e da realidade financeira de cada companhia”, diz o especialista.

Neste início de ano, em momento de planejamento financeiro para muitas organizações, a Dell Technologies traz ainda a oportunidade de diferentes planos de pagamento, incluindo modelos em até 36 meses, com taxas competitivas para o mercado – em até 15 prestações, não há incidência de juros. “Com esse desenho, podemos encaixar o investimento feito pelas empresas em tecnologia numa linha do tempo – com o retorno propiciado por esse aporte ajudando a pagar o investimento”, destaca Handschunch.