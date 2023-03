Novo Honda Civic agora é híbrido

À venda desde o início de 2023, o novo Honda Civic Híbrido chega à sua 11ª geração, agora com a tecnologia híbrida e:HEV. O exclusivo sistema híbrido da Honda entrega alto desempenho com baixo consumo de combustível. São 18,3 km/l na cidade e 15,9 km/l na estrada. Esses números garantiram ao Civic a classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem, tanto em consumo quanto em emissão de poluentes.

O e:HEV conta com dois motores elétricos. Um deles, com 184 cv, é responsável por tracionar o veículo. Prioritariamente, o Civic Híbrido roda em modo elétrico na maior parte das condições. O segundo motor elétrico é, na verdade, um gerador de energia para as baterias de íons de lítio, que, por sua vez, armazenam essa eletricidade e alimentam o motor elétrico de tração. O gerador é movido pelo motor a combustão de alta eficiência: um 2.0 de ciclo Atkinson com injeção direta de gasolina e 143 cv. Além de trabalhar em conjunto com o gerador, o motor a combustão assume a tração do Civic Híbrido em condições de velocidade mais elevadas e constantes, como em viagens, por exemplo. Dessa maneira, em função de cada condição de rodagem, o sistema e:HEV seleciona o motor mais eficiente: a combustão ou elétrico. A tecnologia elimina a necessidade de recargas em eletroposto ou tomada residencial.

O carro tem três modos de operação: EV Drive (apenas elétrico), Hybrid Drive (elétrico e a combustão) e Engine Drive (apenas a combustão). Eles se alternam de forma automática conforme o relevo, acelerações ou nível de carga das baterias. Na maior parte das situações, o Civic Híbrido utiliza somente o motor elétrico (EV Drive). Um novo painel de instrumentos com tela digital TFT em cores de 10,2 polegadas mostra as informações sobre a energia armazenada e regenerada, entre outras funções.

Novo Honda Civic Híbrido chega à sua 11ª geração, agora com a tecnologia híbrida e:HEV

Um projeto muito atual

O novo Civic Híbrido supera a expectativa dos compradores de sedãs médios, grandes e modelos premium. Seu desenho adota o conceito Low & Wide, em que as linhas causam a impressão de maior largura e reforçam a aparência esportiva.

A carroceria utiliza aços de alta resistência e soldagem a laser na união entre o teto e as laterais, o que a tornou ainda mais segura e mais resistente a torções. Em complemento a essas mudanças, o Civic Híbrido ganhou bancos dianteiros com ajustes elétricos e sistema de estabilização corporal, que mantêm o conforto e a ergonomia também em viagens longas.

Segurança em destaque

O Civic Híbrido passa a contar com o Honda SENSING conjunto de funções baseado nas imagens de uma câmera instalada na parte superior do para-brisa. O pacote inclui o ACC, conhecido como controle de cruzeiro adaptativo, mas agora com uma nova função, Low Speed Follow, que ajuda o motorista a manter uma distância segura do veículo à frente também em baixas velocidades.

Outro recurso é o CMBS (sistema de frenagem para mitigação de colisão), que aciona o freio ao perceber o risco de colisão, reduzindo a possibilidade ou consequências de um impacto. O CMBS consegue detectar pedestres e também veículos andando no mesmo sentido ou no sentido oposto, até mesmo motos e bicicletas. O Honda SENSING inclui ainda o LKAS (sistema de assistência de permanência em faixa), capaz de detectar as faixas de rodagem e ajudar o motorista a manter o veículo no centro das linhas.

Outro recurso é o RDM (sistema para mitigação de evasão de pista), que detecta uma eventual saída da pista e ajusta a direção para evitar a evasão e até um possível acidente. Por fim, o Honda SENSING inclui o AHB (ajuste automático de farol), que alterna o facho dos faróis entre alto e baixo de acordo com o tráfego à frente ou em sentido oposto. Em termos de segurança, o Civic Híbrido conta ainda com assistente de estabilidade e tração (VSA) e assistente de partida em rampa (HSA), e tem agora oito airbags, sendo dois frontais, dois de cortina e quatro laterais.

Conectividade e conforto

O Civic Híbrido traz de série uma central multimídia com tela de 9 polegadas sensível ao toque e compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. O uso é fácil e intuitivo, seja por toques ou comandos de voz. A utilização de telefone, navegador e do sistema de áudio é complementada por comandos físicos, que facilitam a operação. Outro destaque é o carregador sem fio para celular.

O ar-condicionado recebe controles digitais com dual zone (duas zonas distintas de temperatura) e saídas de ventilação também para o banco traseiro. Teto solar com acionamento elétrico e sistema de áudio premium Bose, com 12 alto-falantes, também fazem parte dos itens de série.

Merece destaque também o myHonda Connect, novo aplicativo exclusivo da Honda que permite acesso a várias informações e funcionalidades do veículo; para obtê-lo, basta baixar e se cadastrar. O myHonda Connect está disponível em dois pacotes. O primeiro, gratuito, tem alerta de velocidade e controle geográfico, acesso a diagnóstico do veículo, assistência 24 horas, manual digital do proprietário e agendamento de revisão. O Pacote Plus é oferecido gratuitamente por um ano, passando a ter uma assinatura ao final desse período. Conta, além das funcionalidades do pacote gratuito, com alarme de segurança, controle remoto, monitoramento em tempo real, “encontrar meu veículo”, comandos de voz e painel de controle.

Vendido em versão única, o sedã tem três anos de garantia sem limite de quilometragem. O conjunto elétrico (baterias e motores) tem garantia de oito anos ou 160.000 km.