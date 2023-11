O melhor banco do Brasil é discreto, inovador e revolucionário

O Banco Sofisa completa 62 anos com bons motivos para celebrar. Pela terceira vez consecutiva, o Sofisa é vencedor do prêmio Estadão Finanças Mais na categoria Middle Market. Este prêmio é mais um reconhecimento pelo trabalho da instituição que, há mais de seis décadas, vem construindo relações de confiança, lealdade e fidelidade com seus clientes.

“Estamos muito orgulhosos pela conquista de melhor banco Middle Market pelo terceiro ano consecutivo. Ser reconhecido mais uma vez nos dá a certeza que realmente estamos no caminho certo”, afirma Diaulas Marcondes, vice-presidente do Banco Sofisa.

Leia também

Atuando para empresas de diversos portes e em todo o território nacional, o Banco Sofisa conta com uma equipe especializada que oferece soluções customizadas em todos os processos, participando ativamente no dia a dia das empresas. Com taxas competitivas, o Sofisa oferece produtos voltados para todos os segmentos, focando em linhas de crédito que se adaptam às necessidades dos clientes e aos mais diversos fluxos de caixa. O banco busca se diferenciar combinando alta tecnologia e atendimento personalizado.

Banco Sofisa em destaque: vence pela terceira vez consecutiva o prêmio Estadão Finanças Mais na categoria Middle Market, por duas vezes como banco mais inovador do país pela Whow! e em 2023 eleito o melhor banco do país pela Forbes Foto: Divulgç

O Sofisa também é sinônimo de inovação. Afinal, fomos nós que revolucionamos o país ao criar o segmento de bancos digitais sem taxas ou tarifas, quando lançamos em 2011 o Sofisa Direto, o primeiro banco digital do Brasil. Essa iniciativa ofereceu opções de investimentos a partir de qualquer valor, democratizando o acesso bancário e rendendo ao banco o título de “banco mais inovador do país” por duas vezes, pelo prêmio Whow!.

Além dessas importantes premiações, o Sofisa também alcançou uma de suas maiores conquistas neste ano: foi eleito o melhor banco do Brasil em um ranking global elaborado pela revista Forbes.

“Todas essas conquistas premiam uma equipe altamente capacitada que carrega os valores de um banco com mais de sessenta anos de história, sólido, seguro e transparente”, diz Marcondes.

A solidez, transparência e segurança mencionadas por Marcondes são comprovadas pelos altos índices de capitalização e responsabilidade na administração de riscos, que renderam ao banco excelentes ratings pelas principais agências internacionais de avaliação de risco, como a S&P (AA+), Moody’s (AA-) e Fitch (AA-).

Esse é o Sofisa. Um banco que acredita no Brasil e está sempre preparado para estar ao lado de pessoas e empresas que crescem junto com o país.

“Agradecemos aos nossos clientes e colaboradores por mais esse reconhecimento”, finaliza o vice-presidente do Banco Sofisa.