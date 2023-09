Parceria leva mobilidade como serviço a clientes do Banco do Brasil

A essência do conceito de Mobilidade como Serviço (da sigla, em inglês, MaaS) está em levar serviços para companhias de diversos segmentos que não possuem a mobilidade como “core business”. Esse é o caso do Banco do Brasil, que lançou recentemente a sua própria tag de pagamento em parceria com a Veloe. A Tag BB, aceita para pagamentos automáticos de pedágios em 100% das rodovias do Brasil e dos principais estacionamentos de rua, shoppings, valets, aeroportos e centros comerciais, chega para facilitar cada vez mais a mobilidade e a jornada de consumo do veículo dos correntistas e portadores de cartões do Banco do Brasil.

“Acreditamos muito no conceito de mobilidade como serviço, principalmente porque o setor de mobilidade será cada vez mais um vetor importante de transformação da sociedade. Atualmente, não vejo uma indústria com poder de transformação semelhante”, comenta o diretor-geral da Veloe, André Turquetto. O executivo ainda diz que a empresa, especializada em soluções de mobilidade urbana e gestão de frotas, tem se preparado para atuar não só como provedora de meios de pagamento veicular, mas como facilitadora do ir e vir de milhões de pessoas.

A parceria com o Banco do Brasil segue o mesmo modelo de negócios com outros parceiros da Veloe, como C6, Banrisul, BTG e Mêntore Bank Foto: Divulgação Veloe

A parceria com o Banco do Brasil segue o mesmo modelo de negócios com outros parceiros da Veloe, como C6, Banrisul, BTG e Mêntore Bank. A Tag BB será gerenciada no modelo co-branded, no qual a Veloe ficará a cargo de toda a tecnologia, operação e jornada do cliente. “Com a oferta de serviços de mobilidade para os clientes de uma das principais instituições financeiras do País, ampliamos ainda mais nossa base e reforçamos nosso posicionamento e nossa participação no mercado”, revela Turquetto.

Tag BB tem condições especiais

A Tag BB poderá ser solicitada pelo internet banking (bb.com.br), App BB ou App Ourocard e possui dois tipos de contratação: o plano pré-pago, que está disponível para clientes que tenham um cartão de crédito ativo emitido pelo BB, e o pós-pago, disponível apenas para correntistas, em que a cobrança ocorre na fatura do cartão de crédito ou via débito automático na conta corrente.

Inicialmente, os clientes que não são elegíveis para a isenção também poderão se beneficiar na contratação da Tag BB e aproveitar a oferta de seis mensalidades gratuitas nos planos pré-pago e pós-pago.