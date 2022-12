Petrobras prevê investir US$ 78 bilhões entre 2023 e 2027, mas plano pode mudar

RIO – A Petrobras divulgou nesta quarta-feira, 30, o seu o Plano Estratégico para o período 2023-2027, que trouxe, à vésperas de um novo governo, o primeiro investimento significativo na produção de biocombustíveis da empresa no País. Do total de US$ 78 bilhões anunciado para o quinquênio, 15% a mais do que no período anterior (2022-2026), US$ 600 milhões serão direcionados para o programa de biorrefino.

Petrobras vai investir parte do orçamento para o biorrefino Foto: Sergio Moraes/Reuters

Leia também Só pediremos suspensão de vendas que não causem prejuízo para Petrobras, diz equipe de transição

A maior parte será investida na construção de uma biorrefinaria em Cubatão (SP), no mesmo local da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), com previsão de começar a operar em 2028, informou a estatal ao Estadão/Broadcast. O valor preciso não foi divulgado, para não atrapalhar as licitações para construção da unidade, segundo a Petrobras. Para a área de refino e gás natural como um todo serão reservados US$ 9,2 bilhões.

O segmento de Exploração e Produção continua liderando os investimentos da empresa, ficando com 82% do total, ou US$ 64 bilhões. O destaque continua sendo a produção na região do pré-sal, que ficará com 67% desse montante, ou US$ 43 bilhões.

A expectativa com o novo Plano deu um gás nas ações da estatal, que vinham caindo junto com o preço do petróleo e o temor com mudanças na remuneração dos acionistas com a troca de gestão. Durante o governo Bolsonaro, a empresa distribuiu os maiores dividendos da sua história. Somente este ano, quando se classificou como a terceira maior pagadora de dividendos do mundo, os acionistas, entre eles a União, vão receber quase R$ 180 bilhões.

No fechamento, os papéis preferenciais da empresa registraram alta de 5,04%, cotadas a R$ 26,66 por ação, ajudada também pela alta do petróleo, motivada pela possibilidade da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) não alterar a política de produção e no possível arrefecimento das políticas anti-covid na China.

Em plena transição de governo, o Plano será revisto pela nova equipe, que pediu sem sucesso o adiamento da divulgação à atual direção da petroleira, já que será a nova gestão que terá que executar as diretrizes. De acordo com o coordenador do Grupo de Trabalho de Minas e Energia da transição de governo, Maurício Tolmasquim, a nova presidência da Petrobras vai analisar o Plano e ver se está de acordo com sua visão para a empresa.

Publicidade

“Isso eu não vejo problema. Houve um trabalho para esse plano e é natural que a diretoria atual queira divulgar. Mas também é natural que o novo governo queria mudar. Se o plano não estiver de acordo, tem que ser mexido”, disse o ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT).

Apesar de maior foco em geração de energia mais limpa, o plano não deixou de lado a exploração de novas reservas, papel que será desempenhado pela Margem Equatorial, à qual serão reservados US$ 3 bilhões ou a metade de todo o investimento previsto para a atividade exploratória da Petrobras no período. A região reúne bacias que, no Brasil, vão do litoral do Amapá ao do Rio Grande do Norte, mas também entram pelo território de países vizinhos, como a Guiana. Lá, a exploração e produção já acontece a todo vapor, liderada pela petroleira americana ExxonMobil.

“A continuidade de uma empresa de petróleo tem a ver com exploração e novas descobertas. A Margem Equatorial é o dia seguinte do desenvolvimento pleno do pré-sal. Precisamos ter o que vem a seguir, e o que vem a seguir é Margem Equatorial”, explica Magda Chambriard, integrante do Grupo de Trabalho de Minas e Energia da transição e uma das cotadas para a presidência da estatal, ao lado do senador Jean-Paul Prates (PT-RN).

Biorrefinaria

A nova biorrefinaria nasce com capacidade de produzir 6 mil barris por dia (bpd) de querosene de aviação (bioQAV) e 6 mil bpd de diesel 100% renovável , a partir do processamento de até 790 mil toneladas/ano de matéria-prima renovável. A unidade produzirá também nafta verde, produto de interesse do segmento petroquímico para produção de plásticos renováveis. A planta será equipada com tecnologias digitais, inteligência artificial e soluções voltadas para ampliar a eficiência energética da unidade, direcionadas para redução de emissões de CO2 e ganhos de performance.

“Além da planta dedicada de biorrefino, vamos investir no coprocessamento de diesel com conteúdo renovável em outras refinarias e na produção de outros derivados com matéria-prima vegetal”, disse o diretor de Refino e Gás Natural da Petrobras, Rodrigo Costa.

A Petrobras vai prosseguir com o coprocessamento para produção de diesel renovável (Diesel R), uma tecnologia que mistura o chamado diesel verde com o diesel fóssil. Haverá expansão da produção do produto na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, já testado com sucesso na capital Curitiba, e serão iniciados o coprocessamento de Diesel R nas refinarias de Paulínia (Replan), em São Paulo, e Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade