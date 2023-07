Pioneira em empreendimentos multiuso, Multiplan inova com centro de pesquisas dentro de shopping

Um shopping center pode ser muito mais do que um centro de compras. Hoje, eles se tornaram verdadeiros locais de lazer, cultura, gastronomia, saúde e bem-estar. Pioneira na construção de empreendimentos multiuso no Brasil, a Multiplan inova, mais uma vez, ao trazer para dentro de seus shoppings um centro de pesquisas com infraestrutura e tecnologias de ponta. Com investimento de R$ 1,5 milhão, o Centro Avançado de Pesquisa, Estudos e Diagnóstico (Caped) está localizado no RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, São Paulo, e é o primeiro espaço desse tipo dentro de um shopping center no País.

O centro fomenta ações de pesquisa, inovação e educação, além de estabelecer um intercâmbio com outras instituições de referência em saúde no Brasil e no exterior. Com modernos recursos de infusão, imagem, equipamentos laboratoriais e de conectividade, são mais de 20 estudos clínicos em colaboração, envolvendo cerca de 500 participantes, desde a sua criação em 2020.





Caped fomenta ações de pesquisa, inovação e educação em diversas especialidades Foto: Multiplan

Para Gabriela Faustino, consultora de pesquisa do Caped, os números são animadores. “Atualmente, contamos com quatro estudos concluídos e sete em aprovação regulatória no Brasil, previstos para iniciar em 2023, além de 16 estudos em fase de acompanhamento. Desde a inauguração, já foram realizadas mais de 220 visitas de monitorias para garantir o cumprimento dos aspectos éticos, regulatórios, qualidade dos dados e a segurança dos participantes”, destaca.

Um desses estudos é sobre amiloidose cardíaca, patologia considerada rara e sem tratamento disponível para os pacientes no País. Outro tema importante para os pesquisadores é a doença de Chagas. “Desenvolvemos inúmeros estudos e geramos publicações científicas relevantes, permitindo que pacientes com doenças raras tenham tratamento”, explica Pedro Schwartzmann, médico cardiologista responsável pelo centro de pesquisas. “Recebemos participantes de diversas regiões, o que torna o centro um polo de ciência e de novas perspectivas em termos de pesquisa clínica”, completa. O núcleo atua em diversas especialidades, como cardiologia, neurologia, reprodução humana, dermatologia e ortopedia.

Continua após a publicidade

Shoppings do futuro

A criação do Caped é um bom exemplo de como os shoppings podem ser cada vez mais multiusos. “Seguimos atendendo as necessidades dos nossos clientes e consumidores. O shopping não é mais só um destino de consumo. Primeiro, trouxemos os centros médicos e, mais recentemente, o Caped. Um centro de pesquisas dentro de um shopping possibilita que ele usufrua da própria infraestrutura do empreendimento, como segurança, manutenção e monitoria”, aponta Vander Giordano, vice-presidente Institucional da Multiplan.

Programa de Formação em Pesquisa Clínica

Além das atividades de pesquisa clínica, há também capacitação técnica, educação médica e multidisciplinar continuada. O Programa de Formação em Pesquisa Clínica, um convênio do Caped com universidades, é uma iniciativa que identifica talentos e contribui para que eles desenvolvam suas carreiras com sucesso.

Saiba como submeter sua pesquisa

O Caped trabalha com pesquisas de iniciativa do investigador e estudos patrocinados por indústrias farmacêuticas. Empresas ou pesquisadores interessados em conduzir estudos no centro de pesquisas podem enviar e-mail para associacao.centromedico@gmail.com.