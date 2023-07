Renner e Ashua apostam na sustentabilidade como parte do cotidiano

Não faz muito tempo que assuntos relacionados às mudanças climáticas pareciam distantes demais das pessoas. Hoje as discussões sobre sustentabilidade evoluíram e nos tornamos bem mais conscientes de que tudo no planeta está conectado – e que cada um de nós pode contribuir para conter o ritmo do aquecimento global.

Com o objetivo de trazer esses temas tão fundamentais ainda mais para o cotidiano do seu público, as marcas Renner e Ashua, da Lojas Renner S.A., fazem uma campanha especial em seus canais de comunicação no período entre 10 e 17 de julho. Informações sobre as iniciativas de sustentabilidade das duas marcas são compartilhadas de forma leve e descomplicada, como ponto de partida para o diálogo com o público.

“Sabemos da importância de reforçar cada vez mais a moda responsável na vida de todos. Por isso criamos campanhas e iniciativas para disseminar informação de maneira simples e engajadora. Com esta nova campanha, queremos engajar nossos clientes e demais públicos em um movimento de moda responsável, com cumplicidade, convidando-os a se tornar parte dessa mudança”, diz a diretora de Marketing da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon.

No centro da proposta, está a ideia de que todos podem se envolver com o tema, tornando-se agentes da transformação. Isso inclui o consumo de peças de vestuário produzidas com menor impacto ao meio ambiente, sem que isso signifique renunciar ao estilo ou às tendências da moda.

Economia circular

Os canais digitais da Renner e da Ashua apresentam a grande variedade disponível de peças com atributos de sustentabilidade, que já representam 81,5% do total das duas marcas. Essas roupas são produzidas com matérias-primas como o algodão certificado ou por meio de processos que envolvem redução do consumo de água e uso de técnicas de upcycling, que reaproveita peças em desuso, amostras e sobras de tecido, reinserindo esses materiais no ciclo de vida dos produtos.

Um dos projetos que são destacados durante a campanha é o das lojas circulares. A iniciativa, lançada pela Renner de forma pioneira no varejo brasileiro em 2021, incentiva a economia circular ao promover estratégias de reutilização e de descarte adequado de materiais – princípios que passaram a ser incorporados em todos os projetos de novas lojas. Os resultados incluem redução na geração de resíduos, nas emissões de gases de efeito estufa e no consumo de água e energia.

Nas lojas circulares, videowalls vão exibir mensagens de sustentabilidade e divulgar grandes números da estratégia de moda responsável da varejista. Na Rádio Renner, que garante a trilha sonora dos clientes em compras, um jingle de campanha vai chamar atenção para as ações da semana. Também haverá conteúdos com dicas para que o público saiba como identificar produtos mais sustentáveis nas lojas, aumentar a vida útil das peças e destinar corretamente as roupas que não usam mais.

Os canais digitais da Renner e da Ashua apresentam grande variedade disponível de peças com atributos de sustentabilidade, que já representam 81,5% do total das duas marcas Foto: Pedro Loreto

Produção responsável

A campanha destaca, também, diversos aspectos da jornada ESG da Lojas Renner S.A., incluindo metas de sustentabilidade já alcançadas e compromissos públicos assumidos pela companhia para garantir a evolução contínua das práticas socioambientais em toda a cadeia produtiva. Um exemplo é a meta de ter 100% de peças de vestuário menos impactantes até 2030.

Todos os fornecedores de produto da Renner e da Ashua possuem certificação socioambiental e produzem de forma responsável. Para contribuir com o avanço constante dos seus parceiros nesta frente, a companhia oferece programas de qualificação, o que influencia positivamente todo o setor têxtil. Cerca de 70% da produção é feita no Brasil, contando com uma cadeia de fornecimento de mais de 1.200 empresas no país e gerando mais de 100 mil empregos.

A campanha das duas marcas tem a participação de diversos influenciadores parceiros, como Marieli Mallmann (@marielimallmann), Pâmela Barja (@pambarja), Jade Magalhães (@ajademagalhaes), Lucas Bernardini (@lucasbernardini), Nanna Fernandes (@nannoca), Dante Olivier (@olivier.dante), Gabi Berri (@gabiberri) e Camila Cura (@camilacura), além da comunicadora socioambiental Giovanna Nader (@giovannanader), que também assinará um texto para o blog da Renner.