Revise seu carro na rede Renault e viaje tranquilo nas férias

Chegam as férias de fim de ano e, com elas, o momento de fazer uma revisão completa do seu Renault antes de partir para a estrada. A checagem de componentes de segurança como pneus, freios, amortecedores e faróis pode ser toda feita na rede de concessionárias da marca.

Peças e serviços contam com um ano de garantia, e as revisões de 10 mil a 120 mil quilômetros têm preço fixo em todo o País e check-up gratuito de mais de 40 itens, trazendo a vantagem de uma viagem mais segura pela utilização de itens originais e a confiança de deixar todo o cuidado nas mãos dos especialistas da Renault.

As revisões de 10 mil a 120 mil quilômetros na Renault têm preço fixo em todo o País e check-up gratuito de mais de 40 itens Foto: Divulgação/ Renault

Atenção ao “triângulo de segurança”

Em uma revisão de férias, a checagem dos pneus é um bom começo, já que são o único ponto de contato entre o carro e o piso, além de fazerem parte do “triângulo de segurança”, junto dos freios e amortecedores. É importante observar se o desgaste deles é irregular ou se atingiu o limite indicado nos TWIs, aquelas marcações ao redor da banda de rodagem que apontam a profundidade mínima dos sulcos (1,6 milímetro). Por segurança, recomenda-se a troca a partir de 4 milímetros de profundidade. E verifique a calibragem uma vez por semana, até porque pneus murchos aumentam o consumo de combustível.

Os serviços de alinhamento e balanceamento também são essenciais para impedir o desgaste desigual dos pneus. Não deixe de fazê-los, principalmente se você vem notando que o carro puxa para um dos lados ou se o volante trepida na estrada.

Já os freios precisam de atenção por causa do desgaste natural de pastilhas e sapatas. Elas custam pouco e, quando trocadas a tempo, evitam a substituição prematura de discos e tambores. A revisão dos freios é recomendada a cada 20 mil quilômetros.

Também é preciso verificar o fluido de freio regularmente. Essencial para o funcionamento correto do sistema, ele precisa ser trocado a cada quatro anos ou 40 mil quilômetros. Assim com o sal de cozinha, o fluido de freio absorve umidade do ar. O pedal vai se tornando “borrachudo” e as distâncias de parada aumentam.

Os amortecedores são o terceiro item do “triângulo de segurança”. Eles complementam o trabalho das molas e impedem que a carroceria balance de forma descontrolada. São eles que garantem a estabilidade do veículo, o conforto e a segurança, especialmente em trechos com curvas e piso ruim.

Batidas frequentes da suspensão, quando o carro passa por lombadas e obstáculos, são indícios de que os amortecedores perderam a ação. Recomenda-se a troca deles a cada 80 mil quilômetros.

Palhetas e faróis sempre em dia

As palhetas sofrem muito com a exposição ao sol, poeira e maresia. Com o aumento das chuvas nesta época do ano, elas precisam estar em ordem. As palhetas originais da Renault são planas e mais silenciosas, se adaptam à superfície do para-brisa e melhoram a eficiência de cada varrida do limpador. A troca é recomendada a cada seis meses.

Os faróis também não podem escapar de uma checagem antes de colocar o carro na estrada. Na rede de concessionárias Renault, você pode ajustar os fachos alto e baixo, conferir o funcionamento do sistema e substituir lâmpadas queimadas.