RS Serviços estrutura crescimento sustentável

O segundo semestre de 2023 vem sendo marcado na RS Serviços por um processo de reestruturação e de reforço do time de gestores, com o propósito de preparar a empresa para a continuidade do ciclo que a levou ao impressionante crescimento de 289% desde 2018. “Temos uma visão muito clara de que a expansão precisa ser feita sem sacrificar nosso princípio fundamental: a qualidade do atendimento”, diz o fundador e CEO, Renato Alves.

Um dos desafios do horizonte próximo é a instalação de filiais em outras partes do País – desde a fundação, em 2006, a empresa sediada na capital paulista atuou exclusivamente no Estado de origem. Recentemente abriu uma unidade no Rio de Janeiro, e a perspectiva é chegar nos próximos anos a vários outros Estados. “Vamos criar em cada lugar uma cultura única, que será um mix entre as tradições locais e o estilo de gestão do grupo”, diz Alexandre Modesto, que se juntou recentemente à equipe para assumir a Superintendência de Desenvolvimento Humano.

Alexandre Modesto, Franco, José Antônio Caetano e Renan, gestores à frente da nova fase da RS Serviços Foto: Divulgação/RS Serviços

Com 30 anos de experiência na gestão de pessoas, Modesto é pós-graduado em Administração de Recursos Humanos pela Faap e em Direito do Trabalho pela PUC-SP, com MBA em Business Management pela Escola de Negócios Saint Paul.

Para ele, a RS Serviços se destaca no mercado por práticas que são diferentes daquelas normalmente encontradas no setor de facilities e segurança. “Um dos aspectos mais importantes é o alto nível de valorização e de satisfação da equipe, característica que é inegociável e continuará sendo sempre um pilar.”

O bom clima de trabalho e o pacote de benefícios acima do mercado contribuíram para que a RS conquistasse a certificação da consultoria Great Place to Work, principal reconhecimento concedido no mercado brasileiro às empresas consideradas boas para se trabalhar. Um dos destaques é o espaço dado às mulheres, que compõem 65% do quadro de colaboradores e ocupam metade dos cargos da liderança, algo incomum no setor. A sede da empresa tem refeitório, onde os funcionários fazem refeições balanceadas, e até um mini spa, com massagista disponível em tempo integral para ajudar a equipe a relaxar.

Sede unificada

Outro grande reforço recente foi a chegada de José Antônio Caetano à Superintendência Comercial e de Marketing. Depois de quase três décadas como sócio e diretor de uma empresa do setor de facilities e segurança, ele passou por um tempo de reavaliação das perspectivas de carreira, que incluiu um período sabático. Ao participar de um evento, conheceu Renato Alves, o fundador da RS Serviços, e a empatia foi imediata.

“O Renato estava procurando alguém com o meu perfil e, quando eu soube dos planos da empresa, percebi que seria o lugar ideal para a atual fase da minha carreira”, descreve Caetano, que é formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Negócios pela USP. Há dois meses, a estruturação do projeto de expansão passou a contar também com o apoio fundamental da Franco Consultoria Empresarial.

A tecnologia é outro pilar da RS Serviços que está ganhando ainda maior solidez. Há dois anos na casa, o superintendente da área, Renan Domingos, vem conduzindo um processo de forte desenvolvimento e adesão a tecnologias, algumas para uso interno e várias outras que são oferecidas como serviços.

Os clientes em potencial têm acesso a um showroom com demonstração das tecnologias disponíveis, a exemplo de controle facial de acesso, identificação automática de veículos e câmeras inteligentes interligadas com central de monitoramento de riscos. Um dos destaques do portfólio são os totens do projeto RS Vigia, cada um deles com um conjunto de três ou quatro câmeras, para instalação em frente a condomínios e empresas – já são mais de 200 unidades em operação. “O showroom facilita uma escolha bem informada e customizada para as necessidades reais de cada cliente”, descreve Domingos.

Um dos planos para o ano que vem é a mudança para um prédio que servirá como sede unificada. Atualmente, a empresa está instalada em 11 imóveis da Vila Romana, zona oeste de São Paulo, solução encontrada ao longo do rápido processo de crescimento. Dos 8.300 colaboradores atuais, cerca de 8 mil estão alocados nos mais de 1.300 clientes, enquanto os demais 300 integram a estrutura administrativa e de desenvolvimento tecnológico.

O plano é encontrar um imóvel para abrigar o dobro desse contingente, já prevendo a continuidade da expansão. Além da maior sinergia que será proporcionada por uma sede única, há vantagens práticas, como a possibilidade de unificar as quatro centrais de monitoramento existentes hoje. “Não tenho dúvida de que estamos dando passos essenciais para que a empresa cresça de forma saudável e sustentável”, celebra Renato Alves.