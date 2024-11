Em novembro de 2025, o Brasil sediará a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), com potencial para gerar novos negócios e possibilidades de alianças estratégicas para a economia verde no País, incluindo o segmento varejista. Este é o cenário esperado com otimismo pelo CEO da Lojas Renner, Fabio Faccio, o primeiro entrevistado do Estadão para a série que pretende discutir, até a chegada do evento, problemas e saídas para a sustentabilidade e a transição climática nos mais diversos setores da economia, e as expectativas dos principais representantes do setor empresarial e outras áreas econômicas sobre o evento.

Para Faccio, uma COP sediada no País é percebida como uma “oportunidade de ouro” tanto para elevar a consciência de stakeholders (como são chamadas todas as partes afetadas por uma empresa) sobre os temas ambientais quanto para a descoberta ou ampliação de soluções em economia regenerativa para uma produção mais sustentável no Brasil.

“A COP tem um papel importante de aumentar o nível de consciência das empresas, da população e dos governos, e o Brasil tem uma grande oportunidade, por toda a biodiversidade que tem, de ser um grande agente de transformação positivo. A COP-30 ser sediada no País é uma oportunidade de ouro que a gente não pode desperdiçar”, afirma o executivo. “Nosso país tem muitos recursos naturais e pode ser o berço do fomento a uma economia regenerativa.”