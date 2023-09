Shopping também é lugar de sustentabilidade

A implementação de práticas ESG se impôs como uma necessidade também para o segmento de shopping centers e, hoje, a sustentabilidade está intrinsecamente relacionada à perenidade do negócio. É isso que demonstra a Ancar Ivanhoe, maior empresa de capital privado em shopping center do País, ao anunciar o “Horizonte ESG Ancar 2030″, sua agenda de compromissos ESG – sigla em inglês para o tripé Ambiental, Social e Governança.

Trata-se da consolidação de iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas pelo grupo e que foram agora alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“Ao estruturar o ‘Horizonte ESG Ancar 2030′, organizamos ainda mais essas ações e estabelecemos 19 metas mensuráveis e auditáveis para o final da década. Está tudo definido em termos de prazos e de investimentos necessários”, diz Tarso Rebello, CFO da Ancar Ivanhoe. Ele ressalta que, além de contribuir para um mundo mais sustentável, a agenda tem os propósitos de zelar pela longevidade da organização e de mitigar os riscos na operação do negócio.

A gestão de resíduos está organizada em duas linhas de ação: a coleta seletiva e o projeto Telhado Verde, responsável pela compostagem do lixo orgânico produzido nos restaurantes e praças de alimentação Foto: Ancar/Divulgação

A partir da criação do comitê ESG, composto por representantes da alta gestão, definiu-se uma agenda de encontros para tratar do planejamento dos temas de sustentabilidade. A proposta é que cada shopping tenha seu próprio comitê, responsável por implementar as ações necessárias para o cumprimento das metas da agenda e acompanhar a evolução das discussões e dos indicadores.

Metas para 2030

Um dos compromissos firmados pelo novo plano é medir e reduzir o impacto das emissões de gases do efeito estufa decorrentes das operações do grupo. Parte fundamental do esforço é sensibilizar e treinar 100% da força de trabalho própria – 3,8 mil profissionais –, além de impactar os lojistas no que diz respeito às boas práticas de gestão de recursos naturais e de resíduos.

A gestão de resíduos está organizada em duas linhas de ação: a coleta seletiva e o projeto Telhado Verde, responsável pela compostagem do lixo orgânico produzido nos restaurantes e praças de alimentação. No ano passado, foram recicladas quase 5 mil toneladas de resíduos por meio da implantação dos Hubs de Reciclagem em diversas unidades. A meta até 2030 é alcançar 30% de resíduos compostados.

Outro dos objetivos traçados é reduzir em 5% o consumo de energia e de água de ar-condicionado e áreas comuns, o que envolve projetos de eficiência nos sistemas de refrigeração e intensificação do monitoramento para maximizar o uso e eliminar desperdícios. Cada ponto porcentual conquistado nesse desafio é um grande avanço, considerando-se que a companhia já vem aplicando há anos uma série de ações de eficiência.

Hoje, 100% da energia comprada no mercado livre é proveniente de fontes renováveis e 16 shoppings já alcançaram 100% de iluminação LED, totalizando 80 mil lâmpadas. Houve também um esforço para ampliar a luz natural por meio de claraboias. Foram instalados sensores de presença em áreas técnicas e temporizadores para áreas externas.

Geradores de ozônio são utilizados para a lavagem de banheiros e áreas críticas em 17 shoppings da rede, o que proporciona melhor higienização, sem a necessidade de uso das tradicionais embalagens de químicos e desinfetantes. Com a adoção dessa tecnologia, a rede deixou de lançar 1,8 mil litros de desinfetantes na rede de esgoto ao longo de 2022.

Esforço para ampliar a luz natural por meio de claraboias Foto: Ancar/Divulgação

Valorização da diversidade

No que diz respeito à gestão de pessoas, a Ancar integra há 17 anos a lista das Melhores Empresas para Trabalhar, formulada pela consultoria Great Place to Work. Em 2022 foram investidos R$ 5 milhões em projetos sociais. A ideia agora é engajar toda a rede no plano de transformar a realidade de 10 mil jovens de comunidades próximas aos shoppings, por meio de iniciativas de inclusão social, capacitação profissional e acesso à empregabilidade, além de potencializar as práticas de diversidade e de inclusão como estratégia central do grupo. “É fundamental que a empresa reflita e represente o que é a sociedade brasileira”, diz Rebello.

Estruturado em 2021, o Comitê de Diversidade & Inclusão é composto atualmente por 61 colaboradores de diversas áreas e níveis hierárquicos. Organizado em quatro grupos de afinidade (+Mulheres, Raízes, Cores e Luta PCD), o comitê tem como objetivos auxiliar na construção de processos e planejar ações que promovam um ambiente de trabalho mais inclusivo. No segundo trimestre deste ano, a companhia concluiu um censo de diversidade e inclusão para obter uma fotografia atual do perfil dos colaboradores por nível hierárquico. O censo apoiará a empresa nas definições de ações sobre o tema.

Com 50 anos de atuação, a Ancar tem um portfólio de 27 shoppings (17 como sócia e dez sob sua gestão). Em 2022, registrou mais de R$ 19 bilhões em vendas. Instalados em 14 cidades de todas as regiões do País, os shoppings do grupo abrigam mais de 5 mil lojas em mais de 1 milhão de m² e recebem mais de 230 milhões de visitantes por ano – é como se toda a população brasileira passasse pelas unidades da rede. Confira aqui a mais recente edição do Relatório de Sustentabilidade do grupo.