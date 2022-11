Sofisa vence pela 2ª vez prêmio Estadão Finanças Mais

Publicidade

Ao obter a segunda vitória consecutiva no prêmio Estadão Finanças Mais na categoria Middle Market, o banco Sofisa mostra mais uma vez que está alinhado aos anseios e demandas dos seus clientes. Com mais de 60 anos no mercado, o Sofisa é destaque no atendimento das empresas de diversos portes e segmentos, assim como no atendimento ao cliente pessoa física, por meio do Sofisa Direto – o primeiro banco digital de investimentos do País, 100% digital e tarifa zero.

Com atuação nacional, o Sofisa conta com uma equipe altamente especializada, capacitada para oferecer soluções customizadas, que somam ao atendimento pessoal a agilidade do digital, em todos os processos. É por isso que um dos valores do Sofisa é ser “um banco feito por pessoas que acreditam nos negócios de outras pessoas e cria com elas relações de lealdade”.

De olho no futuro, o Sofisa tem fortalecido sua agenda ESG (sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança), na qual anunciou em setembro de 2022 sua entrada no Pacto Global da ONU no Brasil, com intuito de impulsionar a prática de princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção na comunidade empresarial. O banco está comprometido com diversas ações para gerar impacto socioambiental positivo. Uma de suas tantas iniciativas deste ano foi a compensação das emissões diretas de CO2 de 2021 bem como a antecipação da compensação das emissões do ano de 2022.

“Estamos muito orgulhosos pelo reconhecimento de melhor banco Middle Market do País pelo segundo ano consecutivo”, afirmou Diaulas Marcondes, vice-presidente do Sofisa, durante a premiação. “Vencemos no período da pandemia quando apoiamos nossos clientes naqueles momentos de incertezas e agora pela segunda vez num momento de recuperação e crescimento do nosso país – isso mostra que estamos realmente no caminho certo.”