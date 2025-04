Entrevista com Thakur Powdel Ex-ministro da educação do Butão

O Butão revolucionou a forma de medir o progresso ao substituir o Produto Interno Bruto (PIB) pela Felicidade Interna Bruta (FIB), em que a prioridade passa a ser o bem-estar social, psicológico e ambiental. A abordagem influencia políticas públicas e pode ser aplicada ao ambiente corporativo para promover equipes mais engajadas e produtivas. Quem afirma é o responsável por incorporar o FIB no sistema educacional do país asiático, o ex-ministro butanês Thakur Powdel.

A ideia do FIB nasceu em 1972 no Butão, mas só virou política pública, com medição formal, nos anos 2000. Até então, era propagada como uma filosofia.

Entre 2008 e 2013, Powdel atuou como ministro da Educação. Na época, nascia oficialmente a comissão do FIB para estruturar as nove dimensões do modelo (bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, padrão de vida e governança).