Excesso de estímulos e muitas demandas afetam mundo do trabalho

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não é apenas nome do filme ganhador do Oscar 2022, mas também resume uma realidade caótica fruto do excesso de estímulos que caracteriza a sociedade moderna. Até aí nenhuma novidade. Falar que o mundo mudou também é recorrer a uma expressão batida que se repete de gerações em gerações. O que é novo é a velocidade com que as mudanças se impõem e bombardeiam todos com uma avalanche de informações sem precedentes, com internet, redes sociais, smartphones e reuniões virtuais que bagunçam a vida privada e profissional e levam a um esgotamento mental. O mundo hoje é bem diferente do que há algumas décadas, mas o cérebro ainda é o mesmo das gerações anteriores – incapaz de acompanhar o excesso de demanda. Um desafio ainda maior no ambiente de trabalho.

Em 2020, a quantidade de dados criados e replicados diariamente atingiu 2,5 quintilhões de bytes ou 90% de todos os dados já criados na história da humanidade até aquele momento, de acordo com a empresa de tecnologia Domo. O Brasil é o 2º colocado no ranking mundial de profissionais com esgotamento mental, segundo a International Stress Management Association no Brasil (Isma-BR). Só em 2022, o Ministério do Trabalho recebeu mais de 264 mil requerimentos para benefícios por incapacidade temporária.

A saída para este mundo complexo e caótico é treinar a mente para que tenha as ferramentas necessárias e evite o esgotamento mental. Na visão de Fabio Eltz, head da Liderança da Integração Escola de Negócios, sem ferramentas adequadas não é possível atender à demanda do mundo do trabalho por “atletas corporativos”. “É muito trabalho, prioridades que mudam, estruturas também em transformação e pressão por desempenho. Sem cuidar da parte psicológica, não é possível garantir qualidade no trabalho, na vida pessoal e manter a saúde mental em boa forma”, explica Eltz, que tem formação em Psicologia.

Esgotamento mental prejudica a qualidade tanto no trabalho quanto na vida pessoal Foto: Getty Images

Estratégias mentais

Além dos avanços tecnológicos que aceleram as transformações e tornam difícil separar trabalho e vida pessoal, Eltz acrescenta o desafio de atuar em um novo ambiente corporativo em que, muitas vezes, as hierarquias são menos claras. “Dar conta de tudo isso é complicado para todos, mas para os líderes é ainda mais, porque precisam cuidar da própria saúde mental e das equipes”, comenta o especialista, lembrando que o cérebro gosta de rotina, de seguir padrão. “Sem estratégias mentais adequadas não tem como acompanhar esta nova realidade e evitar um desgaste da mente.”

Foi com base nesse diagnóstico que a Liderança da Integração Escola de Negócios criou o curso A Revolução das Mentes. Voltado para líderes de diferentes níveis, o programa – em formato de videoaulas – tem por objetivo desenvolver cérebros mais fortes e menos vulneráveis, capazes de lidar com um cenário atual que, além de levar à exaustão dos profissionais, também impacta diretamente a capacidade de pensar, perceber, compreender e agir.



“Ao fortalecer nossa saúde mental e cognitiva, nós ficamos menos vulneráveis diante de um mundo mais exigente e passamos a ser capazes de conviver, criar e performar com mais saúde e eficácia e menos sofrimento.”

Curso ajuda a fortalecer a mente

Na elaboração do curso, a escola tomou o cuidado de dividir o conteúdo em quatro partes e com uma estrutura leve, possibilitando que o líder exercite as áreas importantes para o fortalecimento mental, sem que isso seja mais uma sobrecarga. Fabio Eltz conduzirá as aulas, sempre acompanhado por um especialista convidado. “Cada parte da jornada fortalecerá mais a musculatura cerebral, oferecendo conhecimento e ferramentas que ajudem a construir uma relação mais saudável no trabalho e na vida diante de tantos estímulos e demandas”, explica Eltz.

No primeiro tópico do curso – Tire Proveito das Emoções –, o objetivo é entender que, para além da racionalidade do cérebro, há também emoções que têm papel relevante no modo de funcionamento do indivíduo e de suas decisões. Na parte dois, com o título Automotivação, a ideia é desvendar os processos anteriores à disposição e vontade de agir e como o líder pode se proteger de algumas armadilhas da rotina.

Desempenho Cognitivo é o conteúdo a ser tratado na terceira parte do curso, com uma abordagem prática de como o profissional pode ajudar a mente a melhorar o pensamento, a compreensão, as análises e a criatividade. “A gente encerra o curso com uma aula sobre resiliência, sempre com uma abordagem muito prática de como lidar com os imprevistos da vida sem perder o trabalho de fortalecimento que foi conquistado até aqui”, explica Fabio Eltz.

O head lembra também a importância de os profissionais seguirem sempre aprendendo e abertos a novas experiências, como ferramenta para aprimorar o desempenho cognitivo e melhorar sua motivação no trabalho. “Foram muitas as evoluções da sociedade e do mundo do trabalho e precisamos adaptar nossa mente. Não há mais uma carreira linear, mas agora é por portfólio, importa o q­ue ele fez e não apenas por onde passou ou quanto tempo permaneceu”, comenta o especialista, acrescentando que é preciso trabalhar três aspectos. O do pensador, para que saiba ler cenários e lidar com as realidades, o da resiliência para enfrentar erros e fracassos, e o da saúde cognitiva, que exige disponibilidade para ser curioso e aprender sempre. “A gente tem que se acostumar com uma zona de estiramento, já que a zona de conforto quase não existe mais.” As inscrições para o curso Revolução das Mentes, que é gratuito, podem ser feitas pelo link do curso.