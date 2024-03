TIVIT aposta em aplicações de IA em todos os setores para aumentar potencial competitivo dos negócio

A TIVIT, multinacional brasileira que conecta tecnologia para um mundo melhor, vem obtendo sucesso na aplicação de Inteligência Artificial em diversas verticais da economia. Aliando a IA a outras inovações como a análise computacional de vídeo, análise de dados, aprendizado de máquina, internet das coisas e automatização, a companhia entrega soluções de acordo com a necessidade dos clientes. Elas já representam um grande diferencial competitivo para áreas como indústria 4.0, agro, gás e muitas outras.

Tivit vem obtendo sucesso na aplicação de inteligência artificial em diversas verticais da economia Foto: getty images

Leia também

Para Daniel Galante, COO e CPO da TIVIT, responsável pelas operações no Brasil e pelos produtos e linhas de serviços da multinacional, um dos grandes benefícios trazidos pela IA está justamente na capacidade de analisar rapidamente e paralelamente múltiplos cenários e sugerir ganhos para as operações de uma companhia. Com a inteligência artificial, uma empresa passa, por exemplo, a ter muito mais insights para planejar e operar seu negócio, racionalizando custos e direcionando melhor os esforços dos colaboradores, melhorando a performance diária e as relações com funcionários e clientes.

Continua após a publicidade

A utilização da análise de vídeo (Video Analytics), por exemplo, tem sido fundamental para melhorar a produção em ambientes industriais, especialmente em fábricas que operam sistema de produção contínua. Essa tecnologia combina a captura e a análise de imagens em tempo real por meio da IA.

Até então, esse tipo de serviço era feito de forma visual e humana, que muitas vezes não é capaz de pegar pequenos problemas. Galante lembra do serviço prestado para uma multinacional brasileira de alimentos, na qual um milímetro na variação das pás do maquinário pode interromper a linha de produção e causar prejuízos enormes à companhia. O uso de Video Analytics permitiu a detecção das variações e a manutenção preventiva e programada evitando incidentes.

Segurança no trabalho

Continua após a publicidade

Além disso, recursos avançados de visão computacional também são usados em segurança patrimonial e do trabalho. “É possível obter análises de imagens em tempo real para detectar se os funcionários estão utilizando equipamentos de segurança obrigatórios (EPIs)”, explica.

De forma autônoma, a IA faz a leitura dos vídeos e dispara alerta aos gestores caso algo esteja fora do padrão. Galante citou como exemplo uma empresa onde são armazenadas grandes quantidades de cereais em silos. “Quando eles são abertos, os grãos escorrem por uma grande área. Para evitar acidentes, usamos o vídeo analítico para monitorar o perímetro”, detalha.

Também é possível realizar o monitoramento de passagens e saídas de emergência, com aviso de áreas que estão obstruídas por objetos ou com trânsito não autorizado de veículos ou pessoas. Todos esses casos de uso já foram habilitados pela TIVIT em conjunto com a Lambda3, empresa do grupo, especializada em produtos digitais e Data Science.

Continua após a publicidade

A aplicação do Video Analytics, declara o executivo, foi testado também em uma empresa de distribuição de gás. Câmeras analisam as marcações nos botijões e alertam para a necessidade de retirada dos que estão amassados ou danificados de alguma forma.

Outro exemplo de aplicação é em uma empresa que trabalha com câmaras frias, onde os funcionários não podem passar muito tempo por questões de saúde e regulatórias. Por meio de monitoramento de vídeo e sensores de IoT, é possível verificar quais colaboradores estão na câmara, quantas vezes acessaram o equipamento e por quanto tempo e também alertar os casos onde ultrapassaram os limites permitidos.

E existem, de acordo com Daniel Galante, aplicações até mesmo “dentro de casa”. “Utilizamos a nossa solução de IA a TIVIT Athena como assistente de vendas. Nosso portfólio é muito complexo e amplo. Criamos uma solução por IA generativa que consegue sugerir soluções com base em desafios de negócio ou técnicos do cliente”, exemplifica.

Continua após a publicidade

Também aplicamos a TIVIT Athena em nosso departamento jurídico, para apoiar a validação de contratos e analisar históricos de processos que já vivenciamos, cruzando dados e gerando insights para nossos Advogados.

“Quando falamos de inteligência artificial, ela pode envolver operações analíticas e estatísticas. Mas acho que a grande evolução está na capacidade de extrapolar esse lado. Você passa a se basear na capacidade de analisar cenários”, explica Galante. “A IA pode ser empregada virtualmente em qualquer indústria, obviamente em diferentes níveis de sofisticação”, diz. Novas ideias e necessidades de aplicações surgem frequentemente.

Muitas podem ser compartilhadas entre diferentes empresas, como o ganho de tempo e de recursos, eliminando esforços por meio da IA. “Por exemplo, toda empresa tem um departamento jurídico. Dentro dele, supomos que os advogados analisam centenas de minutas de contratos por mês. E vamos pensar no caso de uma companhia que, ao fornecer produtos ou serviços, tem uma minuta padrão. Podemos usar a IA para comparar versões desses contratos dentro de certos critérios. Isso não vai substituir os advogados, mas os documentos que estiverem iguais não precisarão passar pela análise humana”, aponta.

Continua após a publicidade

A IA também pode ser aplicada em todas as áreas quando se fala de Recursos Humanos, segundo o executivo, “nos processos de contratação de funcionários, analisando a validade de informações pessoais, questionários e certificando documentos submetidos pelos colaboradores”, comenta.

Galante finaliza explicando que muitas das soluções são oferecidas ao mercado pela TIVIT como produtos de prateleira, como os sistemas de vídeo analítico ou a TIVIT Athena, que requerem poucos ajustes para operar. “Em outros casos, desenhamos os produtos depois de entender as necessidades dos clientes”, conclui.