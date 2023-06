Um novo caminho para a sustentabilidade

Três mil hectares de áreas rurais pertencentes à mineradora Nexa estão passando por um processo inovador de descomissionamento. Trata-se do projeto Vazantes Mineiras, que integra aspectos ambientais, sociais e econômicos ao conservar e ampliar o patrimônio natural, cultural e histórico da região de Vazante (MG).

Desenhado para atuar em quatro macropilares – plantio e produção, pesquisa, turismo e atuação socioambiental –, o Vazantes Mineiras prevê usos múltiplos da terra. Os benefícios incluem a proteção de áreas naturais, o empoderamento da comunidade, o estímulo à preservação de bens culturais e o incentivo à coordenação entre órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa, resultando na construção de um sistema baseado em recursos naturais economicamente produtivos.

O Vazantes Mineiras faz parte da atuação ESG da Nexa, uma das cinco maiores produtoras de zinco do mundo Foto: Divulgação Nexa

Continua após a publicidade

A inovação está em aplicar o conceito de economia regenerativa em planos de descomissionamento. Para isso, o Vazantes Mineiras conta com a consultoria da Reservas Votorantim, que tem expertise em gestão de territórios e uso múltiplo da terra, aplicando seu modelo de negócio no Legado das Águas (SP) e Legado Verdes do Cerrado (GO).

Outra parceria foi estabelecida em abril com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), para fomento e incentivo à pesquisa florística da região do Cerrado. A pesquisa realizará a coleta de exemplares botânicos de angiospermas com flores e frutos ao longo das trilhas e áreas do Vazantes Mineiras. Os exemplares coletados serão herborizados e incorporados no Herbarium Uberlandense, do Instituto de Biologia da UFU. Todo o levantamento será disponibilizado online para monitoramento da vegetação, além da realização de trabalhos voltados à educação ambiental e a ações de conhecimento da flora.

O Vazantes Mineiras está alinhado ao programa ESG da Nexa, uma das cinco maiores produtoras de zinco do mundo. A companhia planeja atingir a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa até 2040 e zerar as emissões líquidas até 2050. “O Vazantes Mineiras nasce totalmente conectado ao nosso compromisso de que a presença da Nexa deve servir como um catalisador do desenvolvimento sustentável local. Isso envolve o estabelecimento de parcerias estratégicas, o entendimento das vocações de cada localidade e o envolvimento das comunidades no processo de criação de um legado positivo e perene”, diz Gustavo Cicilini, vice-presidente de RH, Gestão Social e Assuntos Corporativos da Nexa.