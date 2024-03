Um novo dia para o futuro da Renault começa agora

Para comemorar e destacar a nova etapa de sua trajetória, a Renault do Brasil lançou uma campanha em que anuncia a chegada do Kardian e também revela a nova forma de a montadora produzir veículos. Mantendo o alto nível de excelência, digitalização, competitividade e qualidade, que são partes do DNA da nova gama de modelos, a Renault do Brasil fortalece seu compromisso de oferecer mobilidade de qualidade para os brasileiros.

O Renault Kardian tem previsão de lançamento para o mês de março. Divulgação/Renault Foto: Divulgação/ Renault

“O lançamento do Kardian representa um novo capítulo para a Renault do Brasil. A campanha Um Novo Dia para Renault apresenta a fábrica 4.0 e os colaboradores que fazem parte deste início de uma nova era da marca no País. É um símbolo da potência industrial que temos no Complexo Ayrton Senna, no Paraná: uma fábrica moderna e 100% digitalizada”, explica Aldo Costa, diretor de Marketing da Renault.

Fábrica Renault 4.0

A fábrica da Renault é um verdadeiro metaverso industrial. Localizada em São José dos Pinhais, foi reconhecida como a mais moderna da América Latina pelo Fórum Econômico Mundial. Atualmente, conta com mais de 700 robôs conectados, é totalmente digitalizada e possui capacidade para gerar e analisar diariamente mais de 26 mil imagens processadas por inteligência artificial - são mais de 1 bilhão de dados por dia. A produção é monitorada em tempo real para excelência em qualidade.

Além disso, conta com treinamento por meio de realidade aumentada e veículos guiados automaticamente. Com todos esses predicados, a Renault se preparou e renovou sua fábrica para produzir veículos totalmente novos, como o Renault Kardian, que tem previsão de lançamento para o mês de março.

Renault Kardian

Logo depois de mostrar a fábrica, o filme apresenta o Renault Kardian. “O Kardian é apenas o primeiro veículo do plano estratégico International Game Plan 2027 e chega para inaugurar a nova identidade da marca nos modelos produzidos localmente”, conta Aldo.

O novo veículo simboliza a fase de renovação da marca na América Latina, sendo o primeiro a ser produzido e lançado no Brasil, com planos de exportação para 11 países da região. O Kardian apresenta avanços tecnológicos em segurança, tecnologia e desempenho, com um novo motor turbo TCe de 125 cv e 220 Nm, o maior torque da categoria.

Além disso, possui câmbio Efficient Dual Clutch (EDC) automático, de dupla embreagem, e opção de troca manual a partir dos paddle-shifters atrás do volante. O visual inaugura um novo design de SUV, trazendo a nova identidade de marca, com novas tecnologias de assistência para condução e equipado com seis airbags.

A Renault iniciou uma pré-venda do veículo chamada Kardian R Pass por R$ 1.000, que permite ao cliente reservar o carro e ter acesso a uma entrega prioritária, além da garantia de preço de pré-venda. Estão disponíveis três versões de acabamento: evolution, techno e première-edition, com preços a partir de R$ 112.790.

“No ano passado, as vendas da Renault no País conquistaram o Top 3 entre todos os países onde a Renault está presente, com mais de 126 mil emplacamentos. Isso demonstra a importância do Brasil para o Grupo Renault”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.