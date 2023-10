Uso diversificado de SUVs ganha opção de pneu versátil da Pirelli

O mercado de SUVs e picapes no Brasil tem experimentado um crescimento substancial nos últimos anos, refletindo a preferência crescente dos consumidores por veículos versáteis e robustos. Essa expansão demanda adaptações de toda a indústria automobilística, como tem ocorrido com a Pirelli, uma das principais fabricantes de pneus do mundo, que vem desenvolvendo soluções voltadas para necessidades específicas.

Essas demandas não se limitam apenas às características dos SUVs de cada montadora, mas também englobam a forma como são utilizados pelos motoristas. Em muitos casos, esses veículos não apenas enfrentam ambientes off-road, mas também circulam em áreas urbanizadas. Para atender a essa mescla cada vez mais comum, a Pirelli projetou o pneu Scorpion All Terrain Plus (AT+).

O Scorpion AT+ foi desenvolvido para equipar SUVs e picapes que enfrentam diferentes tipos de terreno, com um indicativo de uso de 60% em ambientes off-road e 40% em estradas urbanas. “Esse pneu permite longos deslocamentos no asfalto. Mesmo com um veículo off-road, é possível manter um excelente rendimento quilométrico, com segurança e ótimo conforto acústico”, afirma Fabio Magliano, gerente de Produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América do Sul.

Novo modelo da Pirelli atende veículos que enfrentam ambientes urbanizados e off-road Foto: Divulgação/Pirelli

O especialista também ressalta que o Scorpion AT+ foi projetado para oferecer a segurança como prioridade, evitando danos causados por obstáculos, como pedras. Isso é possível graças ao ombro do pneu, que garante robustez contra avarias.

“Sua carcaça robusta e flancos reforçados protegem contra pedras e objetos perfurantes, com um desenho especial no flanco que evita perfurações por pedras, algo muito comum em ambientes off-road, ou por algum outro objeto pontiagudo. Dentro do desenho da banda de rodagem, ele possui algumas saliências que ajudam a expelir pedras, contribuindo para a autolimpeza e garantindo uma melhor tração e evitando perfurações. É um pneu com uma estrutura reforçada para suportar os desafios off-road.”

Além disso, o AT+ oferece segurança em pisos escorregadios, tanto no off-road quanto no asfalto, graças à sua alta capacidade de drenagem, com desenho otimizado de banda de rodagem que garante segurança e conforto. “A capacidade de drenagem de lama e a tração em superfícies escorregadias são aprimoradas, garantindo que o pneu mantenha seu poder de tração, independentemente do terreno”, afirma Magliano.

Para oferecer desempenho e conforto na condução dos SUVs, a Pirelli também trabalhou para minimizar o ruído do AT+ em condições on-road, graças à distribuição otimizada da área de contato com o solo. “Ele não desgasta no asfalto, tem uma área de contato otimizada, o que lhe garante excelente desempenho”, comenta.

Linha Scorpion

O AT+ faz parte da linha Scorpion da Pirelli, voltada exclusivamente para SUVs, oferecendo opções adequadas para diferentes modelos de veículos e estilos de condução, com um nome que faz referência à reconhecida capacidade de resistência e adaptação dos escorpiões a ambientes diferentes.

No momento da escolha de um modelo específico de pneu, a balança entre uso on-road e off-road se dá principalmente pela proporção dos sulcos na banda de rodagem e pelos seus formatos, bem como pela estrutura interna do pneu, permitindo a escolha de acordo com a utilização do veículo, com a empresa citando o AT+ como uma excelente opção para uso misto em SUVs.

“Os SUVs modernos são potentes e necessitam de pneus que atendam a esse desempenho. Por isso, a Pirelli oferece uma gama de opções que atendem a diferentes necessidades, desde uso exclusivamente off-road até uso urbano”, conclui Magliano.