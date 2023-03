Veloe Go chega para facilitar cotidiano do frotista

De olho no segmento de transportes, que movimenta cerca de R$ 370 bilhões por ano no País, a Veloe apresentou sua nova marca, a Veloe Go. A empresa de mobilidade já atuava nesse segmento com a Alelo Frota, marca que deixa de existir.

Com a novidade, o portfólio, que inclui pagamento de pedágio, estacionamentos e serviços de abastecimento, e também telemetria, roteirização, parceria com estabelecimentos comerciais, entre outras ferramentas de gestão, otimização de custos e inteligência de dados, passa a ser oferecido por meio da Veloe Go.

A Veloe Go tem como objetivo atender grandes e médios operadores de transporte, microtransportadores e até caminhoneiros autônomos. “A marca surge para facilitar o cotidiano do gestor de frota ao lidar com todos os serviços agregados, como abastecimento, manutenção, documentação e recolha de nota fiscal. Com a plataforma, opera, em um só lugar, toda a documentação, transações e notas fiscais dos veículos das empresas”, explica o diretor geral da Veloe, André Turquetto.

Com a nova marca, a Veloe pretende quadruplicar os resultados da empresa no segmento de gestão de frotas nos próximos quatro anos, projeta o executivo. Em 2022, o faturamento da empresa com gestão de frotas aumentou 62% em relação ao ano anterior.

Muitas oportunidades

Com o crescimento do comércio online e do delivery, uma gestão eficiente da frota torna-se ainda mais importante para as empresas de transporte. Com tecnologia de ponta, as soluções da Veloe Go contribuem não só para maximizar a eficiência das empresas de transporte, como também para reduzir custos.

Contudo, segundo Turquetto, apesar do mercado gigantesco, apenas cerca de 15% das empresas utilizam soluções de gestão de frotas. “O Brasil é movido a diesel, asfalto e caminhão. Por isso, produtos e serviços para otimização de custos e aumento de eficiência nos transportes são cada vez mais relevantes. Com a Veloe Go, vamos trazer esse ecossistema de soluções”, conclui o executivo.