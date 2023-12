Demanda por ensino bilíngue cria mercado para novas escolas

Em um mercado de trabalho cada vez mais seletivo e com o surgimento de carreiras ainda mais dependentes do inglês, como as de tecnologia e inovação, o aprendizado do segundo idioma desde a infância, em escolas bilíngues, se consolida como uma das formas de se ter a fluência tão valorizada.

A demanda crescente foi o ponto de partida para a estruturação de um novo negócio no Grupo SOMOS, um dos maiores do mundo no mercado de educação. A Start Anglo Bilingual School, lançada em abril passado, é uma franquia de escolas bilíngues voltada a um segmento ainda pouco atendido no Brasil, que prepara os alunos não apenas para a fluência no inglês, mas também investe no desempenho acadêmico voltado ao preparo dos estudantes para o ingresso nas melhores universidades do País e do mundo. A operação conta com a chancela das tradicionais marcas Anglo, referência em aprovação em vestibulares, e Macmillan, de ensino de língua inglesa.

Pesquisa interna da Start Anglo Bilingual School, feita com cerca de 7.500 famílias, confirmou o interesse por uma alternativa diferente de ensino, conta Guilherme Melega, presidente da SOMOS Educação. Foram feitas duas perguntas, que deveriam ser respondidas com notas de 1 a 5 – do menos para o mais relevante, na opinião dos entrevistados. Ter uma educação forte, que permita ao aluno entrar nas principais universidades do Brasil, alcançou a nota máxima entre os pais e quase 70% deles disseram reconhecer a importância de a escola prover a fluência do inglês.

Guilherme Melega, presidente da SOMOS Educação, acredita que proposta da Start Anglo Bilingual School atrairá diferentes perfis de franqueados Foto: Divulgação/Start Anglo Bilingual School

Segundo Melega, o resultado confirma o interesse dos pais por uma combinação entre a formação acadêmica, voltada à preparação para o ingresso nas melhores universidades brasileiras – o que o Anglo já oferece em décadas de experiência –, o bilinguismo e uma formação integral, como socioemocional e cultura digital.

Crescimento acelerado

Outro indicativo de que há demanda pelo modelo de ensino proposto pela Start Anglo Bilingual School é a velocidade com que a marca tem crescido. A operação vai terminar o ano com 10 contratos assinados. Atualmente, a rede conta com uma unidade-piloto em operação em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A primeira escola franqueada começa a funcionar no início de 2024, em Santana de Parnaíba (Alphaville), na Grande São Paulo. As demais unidades passarão a operar a partir de 2025.

Recentemente, o primeiro mantenedor da rede Anglo, de São José dos Campos (SP), também aderiu ao novo negócio do Grupo SOMOS. O empresário vai abrir uma escola com a bandeira Start Anglo Bilingual School em Taubaté (SP).

Outro projeto de destaque é a parceria entre a rede de franquias e o Liceu Pasteur, na zona sul de São Paulo. Em 2025, a escola passa a ser trilíngue, tornando-se uma flaship da Start Anglo Bilingual School, como uma unidade própria do franqueador.

“Acreditamos que a Start Anglo Bilingual School vai atrair diferentes perfis de franqueados. Por exemplo, quem já atua com educação e quer uma alternativa para expandir em um segmento diferente no mesmo setor, investidores e até empresários do setor imobiliário que queiram se associar a mantenedores.”

Suporte

O CEO da SOMOS destaca algumas características da franquia. O retorno do investimento tem a previsão de acontecer a partir do terceiro ano de operação para unidades de ensino menores. Já nas maiores, o payback pode chegar a quatro anos. A margem operacional de lucro vai de 25% a 30%.

De acordo com Juliana Diniz, diretora de Negócios da Start Anglo Bilingual School, uma das características da empresa é o suporte desde o momento em que o potencial interessado procura a rede. Antes de bater o martelo, a franqueadora examina pontos como capacidade financeira, histórico no setor ou se há uma equipe em condições de tocar a operação.

Contrato assinado, é hora de apoiar no planejamento do negócio (com detalhes como custos e projeções financeiras). O manual de implementação ajuda no passo a passo na fase inicial. Cabe à franqueadora cocriar o trabalho de marketing para ajudar na captação de alunos, além do material escolar, avaliações e da qualificação dos professores, que são capacitados, treinados e testados quanto à fluência no inglês.

Ao todo, são oferecidas 380 horas de educação continuada – 120 para o bilinguismo –, confirmando a proposta de disponibilizar uma arquitetura forte para preparar os professores.

Potencial

Levantamento feito pelo grupo mostra que cerca de 150 municípios brasileiros têm potencial para pelo menos uma unidade da Start Anglo Bilingual School – levando-se em consideração tamanho da população e renda. As unidades são classificadas em 3 tamanhos, sendo que as de menor porte podem ter até 450 alunos, e as maiores podem abrigar até 800 estudantes.

De acordo com dados divulgados pela Cogna Educação em dezembro de 2023, o mercado total de mensalidades de escolas privadas no País movimenta R$ 66 bilhões. Estima-se que sejam R$ 30 bilhões em mensalidades de escolas premium. “É uma oportunidade mapeada”, reforça o presidente do grupo.

A demanda reprimida no perfil do alunado da Start Anglo Bilingual School é de metade do universo das escolas premium, ou seja, R$ 15 bilhões em mensalidades. A empresa espera atingir 20% desse universo nos próximos dez anos por meio de sua rede franqueada.