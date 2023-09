Educação bilíngue potencializa a liberdade de crianças, adolescentes e famílias

Como educar crianças para um mundo sem fronteiras? Essa pergunta, que há quase 50 anos orienta o projeto pedagógico da Escola Móbile, inspirou, neste ano de 2023, a implementação de um novo programa bilíngue, oferecido em período integral para crianças a partir de 4 anos.

O objetivo, de acordo com a professora Daniella Avanzi Leonardi, diretora do Departamento Internacional da instituição e especialista em educação bilíngue, é garantir e potencializar o repertório acadêmico, cultural e linguístico dos estudantes por meio do ensino em dois idiomas, Inglês e Português, para formar estudantes com a liberdade de fazer as melhores escolhas no futuro, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.

“Na última década, a busca por esse tipo de programa aumentou consideravelmente. Essa mudança vai ao encontro de evidências científicas que comprovam os benefícios cognitivos da educação bilíngue”, pontua Daniella.

Continua após a publicidade

A Escola Móbile promove uma educação crítica, criativa e responsável Foto: Escola Móbile/Divulgação

A introdução de um novo idioma na primeira infância proporciona um conjunto de ganhos, importante para a vida das crianças. E essa introdução, segundo a especialista, pode e deve ser feita por meio da adoção de experiências lúdicas e adequadas a cada faixa etária. “Com as crianças pequenas, toda a aprendizagem se dá por meio de brincadeiras intencionais. E quanto mais cedo essa aprendizagem começar, melhor.”

Educação é projeto de vida

Continua após a publicidade

“Na Móbile, costumamos dizer que escolher uma escola é escrever uma história”, continua Leonardi, “porque educação é, acima de tudo, um projeto longo de vida.”

Essa ideia é reforçada pelo professor Wilton Ormundo, diretor pedagógico geral da instituição. “Nosso propósito é contribuir para a construção saudável dos projetos de vida de nossas crianças e adolescentes, de modo a formar adultos propositivos e capazes de transformar o mundo em um lugar melhor e mais possível, para todos.”

Nesse sentido, o Programa Bilíngue da Móbile se diferencia das demais ofertas pela excelência reconhecida – nacional e internacionalmente – de seu projeto pedagógico, responsável, entre outras coisas, pelo ingresso de seus estudantes nas mais prestigiadas universidades do Brasil e do mundo. Esse projeto associa formação acadêmica sólida, desenvolvimento socioemocional e construção de um repertório científico, artístico e cultural amplo e diversificado.

Continua após a publicidade

A instituição foca também no desenvolvimento das soft skills Foto: Escola Móbile/Divulgação

“Desde 1975, quando fomos fundados, educamos pessoas críticas, criativas e responsáveis, prontas para conquistar grandes realizações, sempre alinhadas aos seus próprios desejos e objetivos, sem perder de vista seus compromissos com a sociedade em que estão inseridas”, ressalta o professor.

Competências do século 21

Continua após a publicidade

Um dos diferenciais do Programa Bilíngue da Móbile é o Pensamento Computacional, que, apesar do que o nome sugere, transcende o uso de computadores e outros recursos digitais. “Essa estrutura de pensamento envolve a capacidade de resolver problemas, de maneira individual ou colaborativa, por meio de passos claros, de tal maneira que uma pessoa, ou uma máquina, possa executar essas orientações”, explica Maria Helena Bresser, fundadora da instituição.

Nesse curso, a Móbile trabalha com o desenvolvimento progressivo de competências e habilidades relacionadas à formulação de problemas, ao reconhecimento de padrões, à decomposição, aos algoritmos e à abstração. Na Móbile, esse desenvolvimento começa desde cedo, por meio da interação dos alunos com jogos, robôs, modelos e protótipos, e se estende, mais tarde, à idealização e à programação de aplicativos.

Outro destaque da instituição é o trabalho com as chamadas soft skills, que incluem competências essenciais para a vida, como liderança, gestão de sentimentos, abertura ao novo, cooperação e comunicação verbal. “Por meio de projetos especiais, metodologias ativas e contextos de aprendizagem inspirados na ‘vida fora da escola’, educamos alunos e alunas flexíveis, persistentes e conscientes de seus papéis e responsabilidades”, completa Ormundo.

Continua após a publicidade

Os campi da Escola Móbile ocupam atualmente todo um quarteirão em Moema, zona sul da capital paulista, e contam, entre outras instalações, com hortas, auditórios, salas maker, de música e de dança e laboratórios de ciências e de tecnologia.