Ensino de alto padrão ganha nova escola em São Paulo

A Escola Eleva é a nova opção de ensino de alto padrão na cidade de São Paulo. Um prédio icônico, o da Faculdade de Belas Artes, na Vila Mariana, está sendo preparado para receber os alunos a partir do início do próximo ano letivo, em fevereiro. A remodelação do espaço, com área total de 10 mil m2, foi projetada em parceria entre o renomado arquiteto Miguel Pinto Guimarães e o escritório dinamarquês Rosan Bosch, referência mundial em arquitetura para o ensino.

Trata-se da sexta unidade da Escola Eleva no Brasil. Três estão localizadas no Rio de Janeiro, uma em Brasília e a outra no Recife, todas com alto índice de aprovação em universidades importantes do Brasil e do exterior.

Em período integral e bilíngue (português-inglês), o ensino oferecido na nova unidade irá, inicialmente, da pré-escola ao sétimo ano do Ensino Fundamental – com expansão gradual, ano a ano, até o fim do Ensino Médio. A escola começará com uma turma para cada ano e cerca de 250 alunos, mas a capacidade é para quase 1.000 estudantes, patamar que deverá ser alcançado num prazo de cinco anos, quando se completará a oferta até o 3º ano do Ensino Médio.

A Escola Eleva faz parte do Inspired Group, que pratica a excelência acadêmica em 23 países, com um total de 100 mil alunos. Essa condição abre a perspectiva de experiências no exterior, pois é possível cursar até 8 semanas em uma escola parceira ao redor do planeta, pelo mesmo valor pago no Brasil e sem qualquer prejuízo ao conteúdo.

A Escola Eleva prioriza atividades em grupo, para estimular o desenvolvimento das soft skills Foto: Escola Eleva/Divulgação

“A Eleva forma cidadãos globais, sem perder a referência brasileira”, ressalta a diretora fundadora da unidade paulistana, Lucy Nunes. O ensino bilíngue começa na pré-escola com uma carga de 80% das aulas ministradas em inglês, proporção que vai sendo gradualmente reduzida até chegar a 50%-50%. “Seguimos o calendário e as diretrizes da educação brasileira, e valorizamos muito a nossa identidade e a nossa cultura. A ideia é abrir as portas do mundo para os brasileiros, sem transformá-los em cidadãos de outro país. A ideia é que possam contribuir para tornar o nosso país melhor.”

Legado em construção

Colocando-se entre as escolas fortemente conteudistas e aquelas predominantemente socioconstrutivistas, a Eleva acredita que o melhor caminho está no meio-termo. Seu método combina o ensino do conteúdo com o desenvolvimento socioemocional, o que resulta em um balanço equilibrado entre hard skills (conhecimentos técnicos) e soft skills (habilidades de comportamento, cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho).

A Eleva em SP irá da pré-escola ao sétimo ano do Fundamental, com expansão gradual até o fim do Ensino Médio Foto: Escola Eleva/Divulgação

A ênfase em artes e esportes contribui para o desenvolvimento de atributos como criatividade, espírito colaborativo, flexibilidade e empatia, entre vários outros. Em matérias como Ciências, muitos temas começam a ser tratados a partir de perguntas aos alunos, como incentivo ao pensamento crítico e criativo.

A maior parte das atividades é realizada em grupo, mais uma estratégia para desenvolver as soft skills. Muitos temas de estudo geram apresentações orais dos alunos, reforço para um dos pilares desenvolvidos na Eleva – a capacidade de oratória. “Nossos alunos certamente precisarão falar em público em diversas ocasiões ao longo da vida. Por isso consideramos que essa prática é muito importante e deve ser aprimorada de forma orgânica, no dia a dia”, descreve Lucy.

As mensalidades na nova escola ficarão entre R$ 7.500 e R$ 8.500, dependendo do ano em que o aluno estudará, mas com um atrativo especial neste início das operações. “Temos um desconto especial e vitalício para as famílias fundadoras”, conta Lucy. Com mais de 30 anos de carreira como líder educacional em renomadas instituições de ensino, ela enfatiza que a Eleva tem o objetivo de recrutar os melhores profissionais, tanto na docência quanto no setor administrativo – para isso, está oferecendo um pacote atrativo de benefícios. “É um projeto fascinante que estamos iniciando e que certamente se transformará em um grande legado.”