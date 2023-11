Excelência em ensino superior no interior de São Paulo

Com um corpo docente composto por mestres e doutores, investimento em infraestrutura e tecnologia e colocando o estudante como protagonista, os centros universitários do Grupo UniEduK provam que o caminho para bons resultados - e são muitos - passa por esses pilares.

Os cursos oferecidos por eles, nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio, apresentam desempenho que os colocam entre os melhores da Região Metropolitana de Campinas, e também do País, em rankings educacionais e exames.

Grupo UniEduK possui moderna infraestrutura em nove campi Foto: Divulgação/ UniEduK

Usado pelo Ministério da Educação (MEC), o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia periodicamente a qualidade dos cursos de ensino superior no País - com notas que vão de 0 a 5 –, e os das instituições do Grupo UniEduK aparecem com destaque. “O resultado é uma consequência do nosso investimento em prática, em professor, em aluno, em espaço físico aconchegante, nesse ecossistema educacional que criamos em cidades que são também muito boas para morar e para viver, com altíssimo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)”, afirma o professor Flávio Fernandes Pacetta, diretor geral do Grupo UniEduK.

Ao passarem pela prova do Enade, em resultado publicado neste mês de novembro, os cursos de Direito do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e do Centro Universitário Max Planck (UniMAX), em Indaiatuba, obtiveram nota 4, ficando acima da média nacional, e com isso se tornaram os dois melhores da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Dados do MEC mostram que apenas 15,2% das faculdades privadas no País chegaram a esse conceito em Direito e apenas 1,7% tirou a nota máxima, que é 5.

Além dos cursos de Direito, os de Medicina Veterinária, Psicologia, Administração e os da área da Tecnologia da Informação conquistaram o primeiro lugar na RMC, tanto no desempenho do Enade quanto no Ranking Universitário Folha (RUF) 2023.

Autorizados pelo MEC com a nota máxima, os cursos de Medicina da UniFAJ e da UniMAX figuram entre os 5% melhores de Medicina do Brasil e proporcionam uma formação que alia ciência, humanização e tecnologia. A UniFAJ, a UniMAX e a Faculdade de Agronegócios de Holambra (FAAGROH) também receberam nota máxima na avaliação do MEC.

“Essas notas espelham todo o investimento feito pela instituição, primeiro, em profissionais, que atuam de fato na área e que têm também uma formação acadêmica densa”, explica Pacetta. “Essa metodologia de ensino que nós criamos é fundada na prática; tanto na área da saúde quanto nas de humanas, exatas e agrárias, ela tem sido essencial para que os nossos cursos despontem.”

O Grupo UniEduK possui moderna infraestrutura em nove campi, equipados com hospitais veterinários, interclínicas e centros de especialidades médicas. “Temos muito investimento em pesquisa, com um núcleo especializado em iniciação científica. Também possuímos instalações físicas fantásticas. São diferenciados os ambientes que ofertamos aos alunos, desde salas de aula e laboratórios até espaços criados por sugestão deles”, conta o diretor geral.

Oferecendo uma educação de qualidade e com foco no desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes, os formandos das instituições do Grupo UniEduK são protagonistas de suas jornadas e chegam prontos ao mercado de trabalho.

“O ser humano está sempre em primeiro lugar para nós, é o ponto mais importante, o aluno e o professor. A concepção da instituição sempre foi aplicar uma metodologia que pudesse trazer para dentro da sala de aula e para o dia a dia do estudante as práticas como seu principal ponto de aferição. Então, nós partimos da prática e também vamos, por meio dela, assimilar as teorias que se relacionam a essa prática”, conclui Pacetta.