Fipe oferece MBA presencial com aulas na Av. Paulista

Depois de três anos de interrupção provocada pela pandemia, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe abre inscrições para novas turmas de MBA em São Paulo, com início em fevereiro. São sete opções, todas com aulas 100% presenciais na Avenida Paulista, duas noites por semana. Esse é um dos diferenciais mais importantes dos cursos, já que o contato pessoal facilita a troca de experiências e a formação de networking, dois dos aspectos mais relevantes quando se avalia o conjunto de benefícios que um MBA pode proporcionar.

A Fipe obteve credenciamento pelo Ministério da Educação(MEC) em novembro do ano passado, pela Portaria nº 840, e assim foi criada a Escola de Ensino Superior da Fipe – FipeEES.

As áreas escolhidas para dois primeiros Cursos Superiores de Tecnologia foram Gestão Pública e Gestão Financeira, com quatro semestres de duração. Ambas as graduações são especialidades da Fipe, instituição com 50 anos de atuação nas áreas de ensino e pesquisa, com o propósito de analisar os fenômenos econômicos e sociais da realidade brasileira.“Nosso foco na graduação são estudantes oriundos de escolas públicas, com ampla política de bolsa de estudo integral, ajuda de custo e possibilidade de estágio remunerado”, descreve a professora Vera Lucia Fava, Diretora de Cursos da Fipe. Já nos MBAs, a proposta é proporcionar o acesso a cursos de alta qualidade, muito conectados ao mercado, com custos mais acessíveis do que os praticados pelos principais concorrentes. Isso é possível graças a uma estrutura enxuta e eficiente.Os cursos de graduação foram iniciados em 2023. Já os MBAs estão previstos para retomada a partir de fevereiro de 2024, as duas modalidades com aulas 100% presenciais.

Mundo real

Reconhecida pela atuação em pesquisa e desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros (a exemplo do Índice de Preços ao Consumidor da cidade de São Paulo e da famosa Tabela Fipe, referência de mercado de preços de carros usados), a instituição oferece há mais de três décadas cursos de extensão de curta e média duração, além de treinamentos de capacitação profissional.

Os programas de MBA começaram ainda antes da virada do milênio, sendo os mais antigos o de Economia e Setor Financeiro (lançado em 1997, já formou 44 turmas) e o de Economia Aplicada (22 turmas desde 2006). A partir de agora, com a criação da Escola de Ensino Superior da Fipe, tanto os cursos tradicionais quanto os mais recentes da Fundação voltam a ter o credenciamento MEC.

Profissionais na casa dos 30 anos, que já ocupam cargos intermediários de gestão e têm ambições de aperfeiçoamento e crescimento na carreira, compõem o perfil típico dos alunos dos MBAs da Fipe.

Já o corpo docente é composto por mestres e doutores, vários deles pesquisadores da própria Fundação, profissionais em plena atividade no mercado, nas mais diversas áreas, sempre com sólida experiência acadêmica.

A formação que oferecemos é muito voltada para o mundo real, com todo o embasamento da pesquisa e da ciência, uma das características da Fipe em sua trajetória, características ressaltadas pela profa. Graziela Galvão, coordenadora da graduação em Gestão Financeira e do MBA em Economia de Projetos, e pelo prof. Humberto Dantas, coordenador da graduação e do MBA em Gestão Pública.

Cada MBA terá 30 vagas, com duração prevista de um ano e meio. O processo seletivo, a ser realizado a partir de dezembro, incluirá análise do currículo e entrevista com a coordenação.

MBAs oferecidos pela Fipe para 2024

– Ciência de Dados

– Economia Aplicada

– Economia de Projetos

– Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde

– Economia e Setor Financeiro: Investimento e Finanças

Empresariais

– Gestão Estratégica de Negócios e Economia Empresarial

– Gestão Pública com Ênfase em Monitoramento e Avaliação

Para saber mais e fazer sua inscrição, acesse nosso site.