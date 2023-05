Formação de base forte

Com uma metodologia construída com base em mais de 30 anos de experiência de vivências de professores em sala de aula, o Sistema de Ensino pH tem se destacado em território nacional na preparação para o ingresso de jovens na universidade. Atualmente, conta com 120 mil alunos e mais de 380 escolas parceiras, que atendem desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, e busca evidenciar a autonomia dos estudantes ao longo de todo o processo educacional.

De acordo com Aline Castro, diretora pedagógica do Sistema pH, as taxas de aprovação nos principais vestibulares e as boas qualificações obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são fruto de um compromisso com estratégias de estudo pautadas na educação integral, com progressão no decorrer da vida do estudante. “Ele desenvolve caminhos para ser responsável pela sua própria aprendizagem, e a aprovação é consequência desse trabalho de base.”

Aline destaca que o material do Sistema pH tem componentes curriculares adequados às documentações e avaliações nacionais, com recursos que fortalecem o processo de estudos. “Além das aulas e conteúdo robusto, os alunos têm ainda uma estrutura completa de atividades para fazer em casa utilizando a plataforma Plurall, com exercícios e simulados, conhecidos como ‘pHs’, que complementam as aulas dadas pelos professores”, pontua.

O sistema pH conta com 120 mil alunos e mais de 380 escolas parceiras Foto: Fonte: Grupo Somos/Arte: Estadão Blue Studio

A plataforma, disponível para 1,3 milhão de estudantes, conta ainda com monitoria online e bancos de questões para esclarecer dúvidas de todos os conteúdos. Ao todo, eles podem acessar 1 bilhão de estudos orientados e mais de 23 milhões de aulas digitais. A rede também oferece um dos maiores simulados para o Enem do País, com direito a correção de redação utilizando recursos de inteligência artificial.

Solução completa

Para cada atividade realizada pelos estudantes no Sistema de Ensino pH, há um amplo espectro de soluções educacionais ofertado às escolas parceiras e que muitas vezes passa despercebido pelas famílias. “Além do material didático, contamos com assessoria pedagógica, avaliações, soluções digitais para ensino híbrido, formação de educadores e assessoria de marketing personalizada que, somados, são responsáveis pelos ótimos resultados”, explica Aline.

No último ano, por exemplo, foram mais de 1.300 aprovados nos principais processos seletivos do País, consequência de uma proposta de gestão baseada em dados, que permite viabilizar a evolução pedagógica de cada escola. “O que faz uma família confiar em um sistema de ensino e não em outro? Por que alguns se destacam? Não é só resultado, é preparar para as adversidades, com um aluno bem formado, crítico e em condição de enfrentar os desafios sociais para além do acadêmico”, completa a diretora.