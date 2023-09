Insper inova com programa de admissão antecipada

Quem participa de processos seletivos sabe que, muitas vezes, o ingresso na sonhada graduação pode ser interrompido pela limitação de vagas, fazendo com que mesmo estudantes com excelente desempenho na prova do vestibular fiquem de fora da lista de aprovados. Buscando inovar nesse sentido, o Insper, uma das instituições de ensino superior mais renomadas do País, passou a oferecer em 2023 o Insper One, programa de admissão antecipada para candidatos que não conseguiram ingressar no primeiro semestre letivo por causa da alta concorrência.

Inspirado nos programas de early application praticados por universidades nos Estados Unidos e na Europa, o Insper One oferece um semestre de atividades para o desenvolvimento de competências variadas e garante a reserva da vaga para iniciar a graduação no ciclo seguinte. Segundo Tadeu da Ponte, coordenador executivo do admissions office do Insper, uma das grandes vantagens é oferecer uma vivência universitária antes mesmo do início da graduação. “Conseguimos agir sobre a frustração daqueles que não foram aprovados no primeiro momento do processo seletivo, mas que demonstraram bom desempenho.”

Turmas do Insper One contam com a infraestrutura dos laboratórios e bibliotecas Foto: Insper/Divulgação

Experiência para a graduação

O programa conta com disciplinas de relações internacionais, inovação social, tendências da atualidade, matemática e raciocínio lógico, entre outras, lecionadas por professores da graduação e pós-graduação, além de desenvolver competências transversais, como comunicação, pensamento crítico, liderança de equipes, pensamento computacional, atitude empreendedora e autonomia.

“São aulas presenciais, teóricas e práticas, com toda a infraestrutura de laboratórios e bibliotecas do Insper, e que abrem a cabeça do jovem que está ingressando no ensino superior”, explica Angélica Turaça, coordenadora do Insper One. Além das aulas, os alunos são acompanhados de forma mais individualizada por monitores, ajudando-os no início da vida universitária. “Com isso, notamos um grande amadurecimento pessoal entre os participantes, preparando-os para uma graduação de excelência”, completa.

De acordo com Ponte, o Insper One faz parte de um processo de inovação no vestibular que a instituição já vem praticando ao longo dos anos. Atualmente, o processo seletivo é composto por duas fases iniciais, sendo a primeira com provas diretas ou via Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), SAT (Suite of Assessments) e IB (International Baccalaureate), e uma segunda fase composta de um desafio de design, uma dinâmica em grupo e uma etapa para avaliação de arguição oral, que se baseiam em conhecimentos sobre temas gerais e múltiplas competências. “Além disso, as bolsas de estudos por critérios socioeconômicos, oferecidas a alunos da graduação, também se estendem ao Insper One, garantindo mais possibilidade de acesso”, observa.

Atualmente, 25% dos alunos do Insper One fazem parte do programa de bolsas de estudos da instituição.

Vestibular 2024

Inscrições: Para quem fará a prova em São Paulo (capital), as inscrições vão até 27/11; outras localidades, até 13/11.

Cursos: Administração, Direito, Economia, Engenharia (Mecânica, Mecatrônica e de Computação) e Ciência da Computação.

Inscreva-se: www.insper.edu.br