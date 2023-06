Modelo flexível de pós-graduação facilita a vida do aluno que precisa conciliar carreira e estudo

À medida que o profissional acumula anos de estudo cursando, por exemplo, especializações, pós-graduação e MBA, maior é a sua chance de empregabilidade e de aumento na remuneração, segundo pesquisas sobre o mercado de trabalho. Com as empresas cada vez mais exigentes – preocupadas com a relação performance/custo –, o conhecimento obtido em sala de aula é uma vantagem nos processos seletivos.

A procura por esse tipo de perfil, com maior capacitação, ocorre não apenas entre aqueles que estão no início da vida profissional, mas também com quem busca aumentar as chances de ascensão nas empresas em que atuam ou ainda com os que sonham com uma virada na carreira.

“Hoje vemos diferentes perfis buscando a pós-graduação e grande parte dos alunos do Senac é formada por quem já está no mercado de trabalho e vê em um dos nossos cursos uma maneira de conseguir uma promoção, ou mesmo outras oportunidades em uma área nova de conhecimento”, explica Ricardo Felix, coordenador no Grupo Educação Superior no Futuro do Senac SP.

Continua após a publicidade

Modernização

A pós-graduação do Senac SP passou por uma série de atualizações nos últimos anos para atender as novas demandas, em um processo que ganhou força com a pandemia. Por exemplo, ao oferecer boa parte de seus cursos presenciais também no modelo híbrido – que combina as aulas online e presenciais. Com isso, segundo o coordenador, os alunos têm maior facilidade em conciliar a rotina de trabalho aos estudos, sem comprometer o aprendizado.

Continua após a publicidade

Além disso, o Senac SP oferece algumas alternativas de pós-graduação 100% a distância (EAD), que costuma atender aqueles com maior restrição de tempo ou que moram fora de São Paulo. Os alunos precisam se deslocar apenas para as avaliações, que são presenciais.

TCC opcional e pós de 12 meses

Outra iniciativa para facilitar a conciliação entre carreira e a rotina na pós-graduação foi tornar o Trabalho de Conclusão de Curso, o TCC, opcional para a maioria dos cursos.

Continua após a publicidade

Felix explica que a própria dinâmica das disciplinas já promove a aplicação do conhecimento ministrado pelos professores e encontrado nas bibliografias, em especial nos componentes de projetos que o aluno realiza ao longo do curso. Além disso, a inclusão de carga horária a distância permitiu que a instituição pudesse oferecer alguns cursos de pós-graduação em um período mais curto, de 12 meses.

“As nossas pós-graduações tinham, em média, 18 meses de duração. Ao passarmos uma parte para um período mais curto, de 12 meses, oferecemos a agilidade que os alunos precisam para buscar melhores oportunidades no mercado de trabalho, com a mesma qualidade”, salienta Felix.

No Senac SP, para quem ainda não está 100% certo sobre qual curso de pós-graduação pretende fazer, há a alternativa de começar com uma extensão universitária, feita em um semestre, e, ao final, seguir com os estudos se for de seu interesse. Nesse caso, se a disciplina da extensão universitária fizer parte da pós, ela pode ser eliminada, dispensando o aluno de cursá-la novamente.

Continua após a publicidade

Diferentes áreas de conhecimento

O Senac SP oferece cursos de pós-graduação nas seguintes áreas de conhecimento:

- Bem-estar

Continua após a publicidade

- Comunicação e arte

- Desenvolvimento social

- Design, artes e arquitetura

Continua após a publicidade

- Educação

- Gastronomia e alimentação

- Gestão e negócios

- Meio ambiente, segurança e saúde no trabalho

- Moda

- Saúde

- Tecnologia da informação

- Turismo e hospitalidade

Facilidade também para pagamento

O aluno da pós-graduação tem a possibilidade de ganhar descontos de até 50% nas mensalidades. O abatimento é oferecido a quem fez curso técnico, graduação presencial ou EAD no Senac SP, para quem concluiu ensino médio técnico na instituição, ou ainda que trabalha em uma empresa que atua no setor do comércio (incluindo os dependentes).

Matriculados na pós ou extensão universitária que fizeram o Enem ou concluíram a graduação na rede pública de ensino também podem contar com desconto de 20%, assim como aqueles que fizeram algum curso livre, de pós-graduação ou extensão presencial ou EAD no Senac, ou participaram de um evento da instituição de ensino.

As inscrições, aceitas apenas pela internet, vão até 1º de agosto e devem ser feitas pelo site do Senac SP. O edital traz detalhes, como números de turmas, de vagas e em qual unidade do Senac SP é oferecido cada curso.