Natura Crer Para Ver ajuda a transformar vidas por meio da educação

Há 28 anos, todo o lucro obtido pela marca Natura Crer Para Ver é destinado ao propósito de contribuir para a transformação da sociedade por meio da educação. Desde então, foram beneficiados mais de 3 milhões de estudantes no Brasil e em outros cinco países da América Latina para os quais o programa foi expandido a partir de 2009 – Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. “Consideramos a educação uma ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, diversa e inclusiva”, diz Agenor Leão, vice-presidente de Negócios da Natura e da Avon Brasil.

A arrecadação com as vendas dos produtos da linha Crer Para Ver vem crescendo ano a ano. Em 2022, chegou a R$ 81,6 milhões, sendo R$ 47,8 milhões apenas no Brasil. Ao todo, desde 1995, mais de R$ 500 milhões já foram investidos em ações em prol da educação. “Criamos um grande círculo virtuoso, formado por uma rede de pessoas que colaboram tanto comprando quanto vendendo os produtos que possibilitam nossas ações”, comenta Agenor.

A linha tem uma excelente receptividade, fazendo um enorme sucesso com o público. Apenas no ano de 2022 mais de 1 milhão de Consultoras e dos Consultores de Beleza venderam ou adquiriram para uso próprio pelo menos um produto Crer Para Ver. “É preciso reconhecer o trabalho das Consultoras de Beleza que são as grandes responsáveis por garantir esse movimento em prol da educação”, afirma David Saad, diretor-presidente do Instituto Natura.

Com a linha Crer Para Ver, Natura cria rede de pessoas que colabora com projetos educacionais, por meio da compra e venda de produtos Foto: Natura/Divulgação

Como uma das grandes viabilizadoras das iniciativas educacionais da Natura, a rede de afeto da marca está também entre os beneficiados pelas iniciativas de educação. Em 2022, mais de 324 mil já utilizaram os incentivos para que concluam seus estudos ou façam cursos de aprimoramento pessoal, a exemplo de português, matemática, letramento digital, planejamento financeiro e cidadania, entre outros temas, programas estes que podem ser estendidos a familiares.

Com crescimento de 3,6% em 2022, o maior já registrado desde sua criação, em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano das Consultoras e dos Consultores de Beleza Natura (IDH-CN) alcançou o valor de 0,632, numa escala que vai de 0 a 1. A metodologia é similar à aplicada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com base nos pilares Saúde, Vida Digna e Conhecimento – este último foi o principal responsável por impulsionar o bom resultado do índice.

Sonhar para transformar

Além de educação para a própria rede de Consultoras e Consultores de Beleza, Natura Crer Para Ver tem mais dois grandes focos. Um de colaborar para a alfabetização das crianças na idade certa e outro para que os jovens tenham acesso a um ensino médio de qualidade.

E esse trabalho não se dá sozinho. “Trabalhamos intensamente de forma colaborativa junto ao poder público, o terceiro setor e especialistas para termos uma educação de qualidade nos países em que atuamos”, ressalta David Saad, diretor-presidente do Instituto Natura, criado em 2010 para potencializar as iniciativas da companhia voltadas à melhoria da educação pública.

E se a gente pudesse transformar vidas por meio da educação?

Uma caneca que importa é o novo movimento de Natura Crer Para Ver, que foi lançado em celebração do Dia dos Professores –15 de outubro –, visando mostrar que não é preciso muito para fazer a diferença.

Ao adquirir uma caneca da nova coleção, que como todos os produtos da linha tem 100% dos lucros revertidos para apoiar projetos em prol da educação, é possível não só se mobilizar pela causa, mas beneficiar ainda milhares de escolas e consulto res e milhões de alunos de todo o Brasil.

Natura Crer Para Ver sem dúvida é um projeto que nos enche de alegria e orgulho. Acreditamos no futuro da educação pública no País e conseguimos materializar esse sonho de transformação por meio de produtos que possuem um significado tão importante para a sociedade. Educação e desenvolvimento de qualidade são um direito de todos os brasileiros, por isso estamos lançando uma nova coleção para continuar investindo em melhorias na educação e convidar as pessoas a fazer parte desse movimento tão fundamental para a construção de uma sociedade mais igualitária, diversa e inclusiva Tatiana Ponce, vice-presidente de Marca, Marketing e Inovação da Natura.

Tanto a caneca como os produtos da linha estão disponíveis com Consultoras e Consultores de Beleza e também no aplicativo e no site oficial da marca: www.natura.com.br.