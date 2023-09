Pitágoras amplia o conceito de rede em mais de 500 escolas

As provas costumam ser a forma mais usada pelas escolas para a avaliação dos estudantes. Para as cerca de 500 escolas parceiras da Rede Pitágoras, no entanto, mensurar o aprendizado ganhou uma camada adicional de atenção, em especial para as turmas do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio que participarão do Programa de Avaliação Educacional da Rede Pitágoras – o PAERP 2023.

O PAERP é um programa completo de avaliação educacional em larga escala que fornece indicadores de qualidade da aprendizagem dos estudantes e, também, dos processos educativos que envolvem a família, a sala de aula, a escola e a gestão escolar. O objetivo dessa avaliação é obter informações acerca do desempenho dos alunos e da escola, para identificar as áreas em que a instituição deve atuar para melhorar ainda mais a sua qualidade educacional.

No processo educacional, existem fatores internos e externos ao próprio indivíduo que podem contribuir para a aprendizagem escolar ou dificultá-la. Por isso, além das provas, a avaliação é composta pela aplicação de questionários, que têm por objetivo analisar outros fatores associados à aprendizagem.

Continua após a publicidade

Por meio do PAERP, a escola parceira tem muito mais subsídios para traçar planos de melhorias e avançar cada vez mais na qualidade do ensino ofertado.

Interiorização do ensino

Em Vitória da Conquista, a 518 km de Salvador, a Rede Pitágoras está no dia a dia do Educandário Padre Gilberto há 28 anos, como conta Juliana Vaz, sócia, diretora administrativa e financeira, que destaca o compromisso da instituição de ensino com a comunidade e os resultados. As duas unidades da instituição contam com cerca de mil alunos e recebem turmas desde a educação infantil até o ensino médio.

Continua após a publicidade

Na Rede Pitágoras, acompanhamento às escolas é permanente e vai além da preparação dos materiais Foto: Rede Pitágoras/Divulgação

Ana Glória Vaz, sócia e diretora-geral e pedagógica do educandário, destaca o PAERP como um dos pontos fortes da parceria com a rede Pitágoras, assim como a capacitação contínua dos professores e a troca de experiência em rede.

“Trata-se de um importante termômetro para os professores e para a escola sobre alcance dos objetivos pedagógicos, que permite olhar além do que nossos olhos enxergam. Além do desempenho acadêmico do aluno, os dados são interpretados de forma minuciosa para que façamos o nosso dever de casa”, analisa Ana Glória.

Continua após a publicidade

Acompanhamento permanente

O PAERP é uma das iniciativas da Rede Pitágoras para garantir a qualidade de ensino ao longo de décadas de presença nas instituições de ensino do Brasil. As atividades começaram nos anos 1960, em Belo Horizonte, e hoje a Rede Pitágoras está presente no dia a dia de mais de 108 mil alunos, em cidades de diferentes portes e regiões do Brasil.

A coleção didática da Rede Pitágoras apresenta uma metodologia própria e tecnologias educacionais que contribuem com os processos pedagógicos de toda a educação básica privada, da educação infantil ao ensino médio e pré-vestibular.

Continua após a publicidade

“Nosso acompanhamento é permanente e vai muito além da preparação dos materiais usados em sala de aula. Sabemos da importância de estarmos ao lado das escolas parceiras”, diz Fabrício Vieira, diretor responsável pela Rede Pitágoras.

O acompanhamento inclui o relacionamento com diferentes áreas da escola. Os professores e as lideranças participam do Programa de Formação em Rede, atividades de formação continuada que possibilitam aprofundar e atualizar os seus conhecimentos, além de criar momentos de estudos, reflexões, discussões e troca de ideias.





Continua após a publicidade

Além dos livros

Além de atender de forma rigorosa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) por meio da sua coleção didática, a Rede Pitágoras tem um trabalho dedicado ao arranjo curricular adequado à realidade de cada escola.

“O objetivo é acompanhar o desenvolvimento dos alunos nos diferentes momentos da sua vida escolar. Nos pautamos em evidências de aprendizagem para nortear o trabalho junto às escolas parceiras. Nos preocupamos com a excelência do ensino, com a elaboração dos livros ancorados nos direitos de aprendizagem dos alunos, com avaliações em larga escala e com a formação de professores”, detalha Vieira.

Continua após a publicidade





Respeito a cada fase

Além da tradição, a Rede Pitágoras é reconhecida por pais e alunos de diferentes gerações pelo trabalho pioneiro com competências e habilidades, muito antes da BNCC.

Por trás da prática educativa, há uma intenção pedagógica e uma resposta a um caminho que responde a importantes questões sobre a aprendizagem, o ensino, a aplicação do currículo e, principalmente, o como se ensina. A Proposta Pedagógica da Rede é estruturada por meio de uma metodologia própria, comum na Coleção Pitágoras que, de forma prática, apresenta as etapas de um planejamento de aula.

Sua metodologia é pautada em conceitos como contextualização e abordagem conceitual, respeitando as diferentes faixas etárias. Ao atingir os campos de experiência das crianças, por exemplo, são levadas em consideração especificidades como o tempo das brincadeiras, da aprendizagem e do desenvolvimento integral.

“A educação está em nosso DNA por mais de meio século. Temos uma fundamentação pedagógica construída ao longo de décadas de experiência. É um modelo com foco em resultados acadêmicos testado e aprovado por muitos alunos”, destaca o diretor.

Integração nacional

Recentemente, a Rede Pitágoras decidiu viabilizar a interação entre os alunos de diferentes regiões do País por meio do Projeto Alunos em Rede. As turmas do 5º ano do ensino fundamental têm interagido por meio de ferramentas online com os colegas de escolas de outras cidades. A atividade permite o contato com diferentes realidades e agrega experiências que vão além da sala de aula.

“Esse é mais um exemplo de como valorizamos a conexão entre as escolas da rede para que exista um sentimento de pertencimento com qualidade, não importando o tamanho da cidade ou a sua localização. Todos fazem parte de um projeto muito maior, que visa abrir um leque de oportunidades para o aluno, sem restrição geográfica ou de recursos”, pontua o diretor da rede.

Os pais também passaram a contar com uma novidade neste ano, com o projeto PodEducar. Duas influenciadoras especialistas em educação passaram a produzir conteúdo para as redes sociais da Rede Pitágoras sobre educação de filhos. “É mais uma forma de gerar valor para as famílias e para nossos parceiros”, diz.