Pós em Gestão Internacional deve combinar teoria e prática

O planejamento da carreira, tão em alta desde o início da pandemia, costuma ganhar maior importância no início do ano – época em que muitos profissionais dedicam um tempo para analisar quais são suas deficiências e como avançar na carreira, seja por meio de promoções ou em um novo emprego.

O caminho mais seguro para buscar novas oportunidades e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo é investir em conhecimento. No caso de uma carreira fora do Brasil, uma das áreas em alta é a da Gestão Internacional.

Critério para a melhor escolha

Continua após a publicidade

Mas como escolher uma pós-graduação que, ao final, garanta qualificação? A escolha da melhor pós-graduação, segundo Rodrigo Gallo, coordenador do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), deve levar em consideração a análise da grade curricular e a proposta da instituição. O cuidado vai ajudar o aluno a se certificar de que não se trata de um curso exclusivamente teórico, como muitos disponíveis no mercado.

“É importante que o egresso do curso saia das aulas compreendendo determinados princípios teóricos das relações internacionais, mas, mais do que isso, ele precisa estar apto a aplicar ferramentas de análise internacional no mercado de trabalho, como análise de risco e conjuntura. Esse é um ponto central da gestão internacional que precisa ser verificado pelos interessados”, detalha o coordenador.

Na Mauá, a pós-graduação é estruturada para combinar teoria e prática, com atividades e exercícios em sala de aula, de modo que o aluno consiga, segundo Gallo, compreender como os conceitos são aplicáveis à rotina profissional.

Continua após a publicidade

Módulos se complementam

A pós da Mauá é composta por três módulos: Ferramentas de Análise da Gestão Internacional, Governança Internacional e Soft Skills Aplicadas à Gestão internacional.

Como explica Gallo, cada um dos módulos oferece um conjunto de conhecimentos complementares. No módulo Governança Internacional, por exemplo, são oferecidas disciplinas que habilitam o aluno a compreender a dinâmica das Relações Internacionais aplicadas aos negócios, como a importância das diretrizes da política externa brasileira, a agenda das Nações Unidas e os debates sobre direitos humanos. “Tudo isso, para um leigo, parece distante da realidade corporativa, mas não é. São conhecimentos essenciais para a tomada de decisão”, ressalta o coordenador da Pós-Graduação da Mauá.

Continua após a publicidade

Já as soft skills lidam com a cultura, apontada por Gallo como um elemento-chave e decisivo para negociar em outros países. Sem esse tipo de habilidade, explica o professor da Mauá, erros aparentemente pequenos podem ser catastróficos para uma negociação internacional.

A Mauá está com as inscrições abertas para os cursos de pós-graduação com aulas já no primeiro semestre de 2023. No link https://maua.br/pos-graduacao, é possível conferir todas as opções.