Pós-graduação: a aposta para quem planeja crescer

Uma busca, mesmo que rápida, em plataformas dedicadas a vagas de emprego e carreira como o LinkedIn mostra que a pós-graduação deixou de ser há muito tempo uma opção e passou a outro patamar quando se trata de mercado de trabalho: é imprescindível.

Quando as empresas oferecem vagas, sejam elas para profissionais em início de carreira ou para aqueles mais experientes, invariavelmente consta na descrição a necessidade de ter ou estar cursando a pós-graduação. Isso mostra que deixar as salas de aula assim que se termina o curso superior não é mais suficiente para quem faz um bom planejamento de carreira.

Ricardo Felix, coordenador no Grupo Educação Superior no Futuro do Senac SP, explica que hoje, na instituição de ensino, a pós-graduação atrai diferentes perfis. Entre os alunos, há quem tenha acabado de concluir a faculdade e já se interessou pela especialização para se aprofundar em uma área de conhecimento específico e também aqueles que perceberam as novas oportunidades de aperfeiçoamento profissional para atender às necessidades e demandas das empresas – sejam elas startups ou multinacionais.

Como explica Elias Roma Neto, que também é responsável por coordenar o Grupo Educação Superior no Futuro do Senac SP, a pós-graduação aumenta bastante as possibilidades do profissional, pois agrega uma série de saberes e vivências na trajetória do aluno. Por exemplo, no enriquecimento da rede de relacionamentos, que ocorre graças ao contato com outros alunos, professores e profissionais da sua ou de outra área de atuação.

“Em contato com novos conhecimentos, o estudante tem a chance de despertar profissionalmente para oportunidades que muitas vezes ele nem imaginava”, avalia Roma Neto.

Além disso, a pós-graduação é uma forma de acesso a novas tecnologias, um tema indissociável do cenário de atuação no mercado, cada vez mais dinâmico e híbrido. “Isso exige do profissional conhecimento sobre ferramentas tecnológicas que fazem a mediação das relações entre empresas e colaboradores”, pontua Felix.

Flexibilidade

Alguns profissionais têm dúvidas sobre como vão conciliar a rotina de trabalho com a da pós-graduação. Felix explica que, no caso do Senac SP, o aluno encontra como diferencial o modelo de ensino que possibilita maior flexibilidade para estudar. Ou seja, parte do curso é presencial – até 60% – e a outra é a distância, com aulas síncronas. Com isso, o aluno consegue encaixar suas aulas em sua agenda semanal.

Com esse modelo de ensino, o aluno da pós-graduação do Senac encontra ao longo do curso uma rotina semelhante à que se vê até hoje nas empresas, acentuada na pandemia: a experiência que proporciona a flexibilidade tão valorizada atualmente.

“Dessa forma, ele consegue combinar o contato pessoal com professores e alunos, além das atividades em laboratórios e sala de aula, com a sua rotina profissional. Esse formato garante o acesso ao aprendizado, valoriza as relações e se adapta ao dia a dia dos alunos, que é cada dia mais dinâmico”, salienta o coordenador do Senac SP.

A instituição conta com um centro universitário com três campi, que oferecem graduação e pós-graduação ­– Santo Amaro, Campos do Jordão e Águas de São Pedro. Além disso, há unidades que também oferecem pós-graduação em suas áreas de conhecimento, espalhadas por diferentes regiões da cidade de São Paulo: Lapa Scipião, Lapa Faustolo, Francisco Matarazzo, Aclimação, Tiradentes, Jabaquara.

As unidades do Senac SP contam com uma identidade bastante marcante, segundo suas áreas de conhecimento, o que enriquece ainda mais a experiência de conhecimento. A Faustolo, por exemplo, conta com uma série de cursos relacionados à moda. Já a Jabaquara é dedicada ao conhecimento em sustentabilidade. A Tiradentes é voltada à saúde, enquanto a Francisco Matarazzo é direcionada aos cursos de negócios.

Diversidade

A instituição de ensino tem uma grande variedade de cursos de pós-graduação que podem ser concluídos em um ano, e sem a necessidade de elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é opcional. Todos são reconhecidos no mercado de trabalho.

Entre eles, estão Animação, Fotografia e Arte, Gestão Estratégica de Marketing, Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade, Controladoria e Finanças, ESG, Direito e Gestão do Meio Ambiente, Gestão Estratégica em Negócios de Moda, Enfermagem em Terapia Intensiva, Big Data e Gestão de Meios de Hospedagem.

Neste ano, o Senac SP passa a oferecer novos cursos. São eles: Educação, Diversidade e Inclusão; Gestão e Automação de Processos de Negócios; e Harmonização Orofacial.

O que fazer

As inscrições para a pós-graduação do primeiro semestre de 2024 vão até 1º de março e podem ser feitas pelo site do Senac SP. Os interessados podem marcar um encontro com o coordenador do curso de interesse para obter mais informações e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo e o corpo docente.

Tanto Felix quanto Roma Neto sugerem que, antes de tomar uma decisão, o candidato tenha contato com a instituição, com alunos e ex-alunos para se sentir mais seguro e tirar o melhor proveito da pós-graduação escolhida. Conhecer a instituição em que vai estudar é um passo importante na carreira.