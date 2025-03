O que os trotes no Direito da USP têm a ver com o desenvolvimento cerebral dos adolescentes?

As notícias sobre trotes, que se repetem sempre nesta época do ano, e suas repercussões em redes sociais, ajudam a explicar muito do que as pesquisas do campo da neurociência têm mostrado sobre o desenvolvimento do cérebro do adolescente.

Antes de tudo, é preciso esclarecer que, ao falar de calouros e veteranos em faculdades estamos, sim, tratando de adolescentes. Eles não são adultos ainda do ponto de vista cerebral, apesar de já terem maioridade penal, poderem dirigir ou consumir bebidas alcóolicas. A ciência explica que as mudanças começam por volta dos 12 anos e duram até os 24 anos. Elas alteram a forma como as até então crianças fofas passam a pensar, tomar decisões e se relacionar.

A adolescência não é uma etapa a ser superada e, sim, uma etapa da vida a ser cultivada da forma certa, lembra o livro Cérebro Adolescente Foto: Freepik/Creative Commons

PUBLICIDADE Pouco antes do carnaval, o Estadão revelou casos de trote na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Vídeos gravados pelos próprios estudantes mostravam calouros ajoelhados, engolindo uísque despejado diretamente na boca deles por colegas veteranos. Muitos sorriam e pareciam estar contentes em participar de um ato considerado pela presidente da comissão de graduação da faculdade, Nina Ranieri, como “violento, negligente e imprudente”.

Nas redes sociais, comentários de outros jovens mostravam nenhuma surpresa ou crítica ao que havia ocorrido e classificavam como algo rotineiro.

No livro Cérebro Adolescente (nVersos Editora), o professor da Universidade da Califórnia (UCLA) Daniel J. Siegel explica os comportamentos “moldados pelos impulsos de gratificação no cérebro” nessa etapa da vida. O primeiro deles é uma liberação maior de dopamina quando se envolvem em experiências estimulantes, o que “pode dar uma sensação poderosa de estarem vivos”. E uma impressão de tédio quando não estão fazendo algo realmente maluco e novo.

Essa grande necessidade por “gratificações” leva à impulsividade e a quase nenhuma reflexão antes de se envolver em situações claramente arriscadas. E também a uma maior suscetibilidade ao vício em drogas ou álcool, diz o pesquisador. “Quando o álcool evapora, a dopamina despenca. Então o adolescente é levado a usar mais da substância que reforçou os circuitos da dopamina.”

Para completar, há o comportamento que Siegel chama de “hiper-racionalidade”, que faz com que tenham dificuldade em considerar o contexto. Seus cérebros passam a dar mais peso ao resultado positivo e não aos inúmeros resultados possíveis negativos de uma ação. “Os prós superam em muito os contras e o risco parece simplesmente valer a pena”, afirma.

E, claro, essa ideia é especialmente reforçada quando estão em grupo e acreditam que seus amigos verão o que estão fazendo, em mais uma característica marcante do cérebro adolescente: a necessidade de engajamento social.

Com essas descrições, a impressão para pais e mães é de que não há saída a não ser se afastar daquela pessoa que não te quer por perto. E torcer para que nada grave aconteça até a adolescência acabar. Mas, a mensagem importante de Siegel é oposta. Justamente o vínculo com pais e outros adultos de referência é que vai ajudar os adolescentes a não se envolverem em atitudes perigosas.

Vínculos de segurança e acolhimento que vêm desde a infância e que, na adolescência, encorajam discussões de valores e não apenas inibem seus impulsos. Isso não significa não impor limites, mas compreender, de verdade, o que está por trás das ações que parecem arriscadas. Uma compreensão empática e uma comunicação respeitosa entre as gerações, sugere o pesquisador. E que também ajude a canalizar esses impulsos de maneira útil, como para os esportes, por exemplo.