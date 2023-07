Sesi-SP impulsiona melhoria do ensino no Estado

Encerra-se na tarde de hoje, 11, em solenidade na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o projeto Recompondo Saberes, executado pelo Serviço Social da Indústria de São Paulo (Sesi-SP). Prefeitos, secretários e técnicos de educação dos municípios participantes estarão presentes para celebrar o sucesso da iniciativa, desenvolvida ao longo do segundo semestre do ano passado e do primeiro semestre deste ano em escolas públicas de todo o Estado.

O Recompondo Saberes foi concebido com o propósito de reduzir o gap de aprendizado existente entre escolas públicas e privadas, agravado ainda mais pela pandemia, período em que a rede pública não contou com os mesmos recursos tecnológicos disponíveis na rede privada para o ensino remoto. De acordo com o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), o recuo na nota média entre 2019 e 2022, marcos do início e do fim da pandemia, foi de 8,5 pontos porcentuais em Língua Portuguesa e de 9,1 pontos porcentuais em Matemática.

As ações do Recompondo Saberes se direcionaram a essas duas disciplinas, com foco na alfabetização para o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e na melhoria dos índices de proficiência para o Fundamental II (6º ao 9º ano). O processo envolveu a qualificação dos professores, por meio do fornecimento de tecnologias educacionais e de materiais de orientação didática.

O programa foi concebido para reduzir o gap de aprendizado existente entre escolas públicas e privadas Foto: Prefeitura de Peruíbe

Conduzidos por técnicos especialistas do Sesi-SP, os treinamentos envolveram mais de 38,2 mil professores. A carga horária para os participantes foi de 80 horas presenciais por docente a cada semestre, nas cidades com até 100 mil habitantes, e de 40 horas na modalidade remota nas cidades com população acima desse patamar. Ao todo, foram atendidos 406 municípios, 63% do total de 645 no Estado.





Sesi para Todos

Avaliação feita pelo Sesi-SP com os alunos participantes indica que houve avanços na recuperação dos aprendizados em Língua Portuguesa e Matemática. O índice de domínio esperado do conteúdo saltou, no Fundamental I, de 62,2% para 71,9% em Língua Portuguesa (9,7 pontos porcentuais) e de 34,8% para 39,8% (5 pontos porcentuais) em Matemática. Isso significa evolução na escrita ao formar palavras e frases, na aplicação da ortografia, no domínio das quatro operações matemáticas e na capacidade de solucionar problemas.

No Fundamental II, o salto foi de 50,5% para 66,5% (16 pontos porcentuais) em Língua Portuguesa e de 33,9% para 38,6% em Matemática (4,7 pontos porcentuais). “São resultados extremamente satisfatórios”, celebra Herman Assumpção, supervisor técnico educacional do Sesi-SP, responsável pela supervisão dos projetos e programas da instituição. “A evolução menos expressiva em Matemática é esperada, e mesmo assim deve ser muito valorizada, pois se trata de um tradicional calcanhar de Aquiles do ensino no País.”

Números do Recompondo Saberes

Considerando-se o amplo universo atingido pelo Recompondo Saberes, a expectativa é de que o projeto influencie positivamente as próximas edições das avaliações nacionais de desempenho escolar. Mais de 988,3 mil estudantes foram impactados, o que corresponde a 43% do total de alunos da rede pública municipal no estado de São Paulo. A rede de São Paulo concentra cerca de 36% do total de matrículas no Brasil, com mais de 2,3 milhões de alunos frequentando o Ensino Fundamental.

Desenvolvido em caráter emergencial para o pós-pandemia, o Recompondo Saberes tinha prazo preestabelecido de um ano. Será, no entanto, sucedido por outro programa, o Novo Olhar. Ambos fazem parte de um guarda-chuva mais amplo, o Sesi para Todos, estruturado para a instituição compartilhar, de forma gratuita, suas soluções educacionais. O Novo Olhar terá início já no segundo semestre de 2023 e envolverá 87 municípios do Estado, nos quais o Sesi-SP identificou maior urgência para o reforço no ensino de Língua Portuguesa e de Matemática. Mais de 11 mil professores passarão por treinamento de 30 horas (20 presenciais e 10 de atividades online), impactando diretamente mais de 280 mil estudantes.

As estratégias utilizadas no novo projeto, planejado para dar continuidade à evolução do desempenho escolar, envolvem pensamento computacional e metodologia Steam, na área de Matemática, e linguagem teatral (artes cênicas) em Língua Portuguesa. “A proposta é complementar o que os professores já vêm realizando, com a oferta de ferramentas disruptivas e atraentes para o aprofundamento do processo de ensino e aprendizagem”, explica Herman.