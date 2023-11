Sesi-SP tem qualidade reconhecida pelo PISA para Escolas

Não importa a idade. Seja a geração X ou Alpha, conteúdos como conjugação verbal ou tabuada são os mesmos. No entanto, a forma de aprender evoluiu muito. Nesse contexto, algumas instituições de ensino têm se destacado pela busca permanente por formas de tornar os conteúdos mais atraentes, aumentar o aprendizado e preparar os alunos para situações que vão muito além do conteúdo formal.

O Sesi-SP acaba de ter esse esforço reconhecido pelo PISA para Escolas, que apontou a excelência do ensino da rede de escolas. O desempenho dos estudantes foi superior a da média do Brasil e do Chile. Foram avaliados pela primeira vez todos os alunos elegíveis - são, no mínimo, 42 estudantes por escola.

Ao todo, cerca de 4 mil estudantes de 65 unidades de ensino do Sesi-SP fizeram o exame. A instituição tem uma das maiores redes de ensino particular do Brasil e atende, aproximadamente, 100 mil alunos, distribuídos por 142 escolas e 112 municípios paulistas.

Sesi-SP supera desempenho do Brasil e do Chile no PISA para Escolas Foto: Divulgação/Sesi-SP

Além do aprendizado pontual

O PISA para Escolas é semelhante ao PISA, que analisa a qualidade, equidade e eficiência de sistemas educacionais e gera informações sobre o desempenho de jovens de 15 anos em leitura, matemática e ciências. No entanto, a prova, além de saber se os alunos estão aptos a aplicar o que aprenderam e se têm a capacidade de usar o conhecimento em novos contextos, avalia a unidade escolar.

Os resultados, segundo Karina Stefanin, supervisora técnica educacional do Sesi-SP, têm um peso muito grande, porque vão além do desempenho pontual numa prova. “Uma avaliação como o PISA para Escolas confirma o que nós vemos todos os dias: a aprendizagem de excelência dos estudantes da nossa rede. Nenhuma avaliação externa é capaz de mensurar tudo o que é aprendido, mas com certeza fornece dados relevantes para que, considerando seu contexto, as escolas e as redes possam aprimorar diagnósticos e implementar ações”, analisa a supervisora.

Aprendizado aprimorado

A rede já participa de avaliações como o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), o que permite ter uma série histórica e acompanhar o desempenho. Além disso, há também uma avaliação própria na rede, em larga escala, etapa por etapa. “Isso nos permite subsidiar as escolas para fazerem os ajustes necessários durante o processo. Quando os resultados chegam, há um grande trabalho da equipe escolar em analisar o desempenho das turmas e de cada estudante e planejar quais serão as ações mais adequadas”, diz.

Nos três domínios avaliados no PISA para Escolas - Leitura, Matemática e Ciências -, as médias de desempenho alcançadas pelo Sesi-SP foram superiores às do Chile (PISA, 2018). O país vizinho lidera o ranking como o melhor sistema de ensino da América Latina. A rede de ensino também obteve uma performance superior à do Brasil (PISA, 2018) e de São Paulo (PISA para Escolas, 2021).

Matemática sob um novo olhar

Disciplina encarada como um tabu para muitos estudantes, a matemática é um dos destaques do Sesi-SP, que obteve 39 pontos acima da média das escolas chilenas. A rede vinha diagnosticando algumas dificuldades dos estudantes com habilidades específicas. Por isso, os gestores decidiram fazer em toda a rede um trabalho intenso para ter um olhar voltado para a matemática, levando em consideração desde o ambiente e espaço até a formação de professores.

O objetivo, segundo a supervisora técnica educacional, é ter a matemática como parte do cotidiano, tornando-a mais presente e explícita. “Isso possibilita que o aluno coloque a mão na massa e consiga dar significado ao conhecimento dentro da sua vida, não só dentro da escola. Buscamos na rede que a experiência seja relevante e a disciplina seja desmistificada. Acreditamos que todos podem aprender matemática”, garante Karina.

O resultado do PISA para Escolas, apesar de reconhecer a qualidade na rede do Sesi-SP, representa um desafio para que o esforço de melhoria seja permanente, afirma Karina.

“O desempenho nos fortalece, porque mostra que estamos no caminho certo. Mas seguimos com o objetivo de que todos os alunos, todos mesmo, aprendam. Para isso, estamos olhando cada vez com maior equidade. Muitas vezes, há diferença de aprendizado por questões socioeconômicas e meninos e meninas. Mas vimos que hoje essa qualidade é qualidade para todos”, conta a supervisora técnica educacional do Sesi-SP.