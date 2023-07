Uma solução simples, rápida e possível para a defasagem na educação

Um dos países mais impactados, e um dos que tiveram o maior período de escolas fechadas durante a pandemia da covid-19, o Brasil – que já tinha um quadro preocupante de alunos com defasagem - viu esse problema se aprofundar. “Por mais que o campo da saúde esteja decretando o fim da emergência da covid, na educação ela está apenas começando”, alerta Lucas Rocha, diretor de Projetos da Fundação Lemann. “E assim como na saúde foram criados hospitais de campanha, ampliando a capacidade do sistema para atender as pessoas, agora na educação precisamos fazer o mesmo e ampliar a capacidade do nosso sistema educacional para lidar com essa demanda”, acrescenta.

Diante dessa realidade, a educação brasileira enfrenta enormes desafios, que podem ser solucionados com iniciativas que tenham foco e um olhar atento no aluno. É isso que propõe o Teaching at the Right Level (TARL), metodologia desenvolvida pela organização indiana Pratham, voltada a crianças com defasagem de aprendizagem e que vem sendo implementada com sucesso no Brasil pelo Instituto Gesto e pela Elos Educacional, com apoio da Fundação Lemann.

Nessa metodologia, adaptada à nossa realidade, os alunos passam por avaliações orais e individuais em conversas com professores, que detectam quais são os conteúdos básicos de Língua Portuguesa e Matemática nos quais a criança ou adolescente apresenta alguma defasagem. A partir dessa constatação, os estudantes – geralmente entre 4º e 7º anos - são agrupados em turmas que têm o mesmo nível de aprendizagem. Por meio de atividades simples e lúdicas, a metodologia ajuda a corrigir as lacunas de aprendizagem e funciona em ciclos de 90 horas, divididos em 45 horas de Língua Portuguesa e outras 45 de Matemática, que podem ocorrer no período de aula ou contraturno escolar.

“O que chamou nossa atenção foi essa possibilidade de uma intervenção ágil considerando a urgência de oferecer alguma coisa para esses estudantes. A gente está falando de estudantes de 7º ano que não leem, não escrevem, não fazem as operações básicas de Matemática”, afirma Cecília Galli, coordenadora de Inovação e Desenvolvimento do Instituto Gesto.

O TARL já foi aplicado em seis territórios brasileiros: nos Estados do Amapá e Sergipe e nas cidades de Taubaté (SP), Rio de Janeiro (RJ), Ulianópolis (PA) e Moju (PA), com 100 escolas participantes, alcançando mais de 2.200 estudantes. Antes do programa, apenas 14% dos alunos conseguiam ler textos simples. Depois da implementação, esse número subiu para 44%. Em Matemática, na avaliação inicial, apenas 17% dos alunos conseguiam realizar alguma operação como adição, subtração, divisão ou multiplicação. Já no teste final, esse número saltou para 59%.

Em Sergipe, a escola indígena estadual Dom José Brandão de Castro, localizada na Ilha de São Pedro, município de Porto da Folha, adotou o TARL. “Como as atividades são mais dinâmicas, lúdicas, os alunos puderam desenvolver melhor suas habilidades, compreendendo muito bem as atividades, o que proporcionou um grande índice de aprendizagem, tanto em atividades individuais como coletivas”, conta a professora Iraildes, indígena da etnia Xokó.

Os pais também perceberam o impacto do programa na aprendizagem dos filhos. Elaine, mãe da estudante Manoela, aluna de 4º ano, fala em um “antes e depois” do TARL. “Antes do projeto, Manoela tinha uma leitura sem entendimento, mas durante o projeto passou a compreender o que antes não conseguia. Ela também não gostava de Matemática e, de repente, chegou em casa falando que adora.”

“Existem muitas outras estratégias como o TARL, que levam em consideração o ponto de partida do aluno, e que trazem atividades que são significativas para ele, no lugar que ele está, e que permitem esse ciclo de avaliação. E seria muito bom que as redes estivessem olhando mais para isso, porque é possível recuperar a aprendizagem dos estudantes”, finaliza Lucas Rocha.