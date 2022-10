Gato de 47,8 cm entra para o ‘Guinness Book’ como o mais alto do mundo

Continua após a publicidade

Um gato de 47,8 cm entrou para o Guinness World Record com o título de gato doméstico vivo mais alto do mundo. Fenrir tem dois anos e dez meses e vive no estado do Michigan, nos Estados Unidos, com seu tutor, o médico William John Powers.

O animal pertence à raça savannah, resultado do cruzamento entre um gato doméstico e um serval, felino selvagem de médio porte de origem africana. De acordo com Guinness, Fenrir é considerado alto mesmo entre gatos da mesma raça.

O feito foi divulgado pela organização no último dia 30 de setembro com um vídeo de apresentação do animal. De acordo com Powers, Fenrir é frequentemente confundido com outros animais, como pumas ou uma pantera.

O irmão de Fenrir, Arcturus, mantinha o título de gato doméstico vivo mais alto, com 48,4 cm, até morrer. Ele ainda é considerado o gato mais alto de todos os tempo, mas segundo o Guinness, Fenrir pode estar no caminho para ultrapassar o irmão.

“Eu mantive as estatísticas de crescimento dos dois gatos, e Fen estava perto de Arc durante todo o período em que era um filhote”, disse Powers. Ele adotou Fenrir quando o animal tinha apenas 12 semanas.

“Arcturus faleceu em um trágico incêndio em casa cinco anos atrás, pouco depois de obter seu recorde, e seus pais, Dream e Myst, foram incapazes de conceber e ter mais gatinhos depois disso, até aproximadamente dois anos depois, quando Myst inesperadamente engravidou novamente”, explicou.

Continua após a publicidade

Fenrir também ajuda o seu tutor a proporcionar o bem ao próximo. Eles participam de eventos de caridade com o objetivo de arrecadar fundos para abrigos de gatos na cidade de Detroit.

Além disso, o felino auxilia Powers, que é um especialista em pessoas com HIV, no seu trabalho no consultório. Ele é considerado um “gato de terapia”, ajudando pacientes a se sentirem mais tranquilos durante a consulta.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais