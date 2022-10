Adele revela que gostaria de encerrar turnê do álbum ‘30′ no Brasil

Publicidade

Adele fez a alegria dos fãs brasileiros na noite desta terça-feira, 25, ao falar sobre seu desejo de vir ao Brasil. Segundo a cantora, ela gostaria de encerrar a divulgação do álbum 30, lançado em 2021, com shows no País.

A artista participou de um evento com fãs, o Happy Hour With Adele, no qual os convidados tiveram a oportunidade de fazer perguntas para ela, além de assistirem em primeira mão o clipe de I Drink Wine, que foi lançado nesta quarta, 26.

Ao ser questionada sobre quando viria ao Brasil, Adele explicou que “tinha todas as intenções” de trazer a turnê do álbum 25, de 2015, ao País, mas que “coisas fora de seu controle” impediram isso de acontecer.

“Vou dar um aviso antes de tudo: eu sei o que eu quero fazer, mas não sei se vai ser possível”, disse a cantora. “Nos meus sonhos, eu definitivamente encerraria toda essa campanha no Brasil porque eu nunca fui para lá e vocês têm sido muito consistentes”.

Adele ainda reforçou que “tem todas as intenções e sempre teve” de passar por palcos brasileiros e brincou que provavelmente não vai conseguir se escutar quando fizer shows aqui, por conta do barulho dos fãs.

Adele elogia Taylor Swift, Britney Spears e Nicki Minaj

Durante o evento, uma fã também perguntou à Adele se ela já havia escutado o novo álbum da cantora Taylor Swift, Midnights, lançado no último dia 21 de outubro. A questão rendeu um elogio à artista.

“Ainda não, mas a única razão pela qual não escutei é porque estive em ensaios por tipo 12 horas por dia. Mas acho que Taylor é uma das melhores compositoras da nossa geração, então definitivamente vou ouvir”, disse.

A voz de Easy On Me ainda contou que gostou muitos dos álbuns lançados por Taylor no auge da pandemia de covid-19, Folklore e Evermore. “Eu acho ela divertida também. Ela faz um lançamento ser divertido”, completou.

adele: "taylor is one of the greatest songwriters of our generation”

Além de Taylor, outras artistas também receberam elogios de Adele. “Eu acho que Britney Spears é uma das musicistas mais talentosas que eu vi nos últimos 25 anos. Mal posso esperar por novas musicas dela”, disse sobre a cantora de Baby, One More Time.

Adele foi perguntada ainda sobre sua opinião sobre a rapper Nicki Minaj, a quem ela chamou de “maravilhosa”.





