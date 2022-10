Britney Spears detalha agressão que sofreu da mãe após encontro com Paris Hilton e Lindsay Lohan

Britney Spears relatou que foi agredida pela mãe, Lynne, há 15 anos, por ficar fora de casa até tarde, com Paris Hilton e Lindsay Lohan. A declaração foi feita nas redes sociais da cantora, nesta segunda-feira, 10.

No Instagram, a artista compartilhou um vídeo de um trecho do filme A Sogra, de 2005, no qual Jennifer Lopez e Jane Fonda aparecem trocando tapas. A partir disso, Britney refletiu sobre a sensação de dar um tapa na cara de alguém.

Leia também Britney Spears rebate mãe após pedido de desculpas: ‘Ninguém me defendeu’

“Eu juro que nunca dei um tapa em ninguém na minha vida. Daria qualquer coisa para ver como é, só queria dizer isso. A primeira vez que levei um tapa foi na noite em que Paris [Hilton] e Lindsay [Lohan] me deixaram na minha casa de praia com meus bebês’, iniciou o relato.

“Kevin me deixou naquele ponto, então eu tinha uma pequena casa de praia e minha mãe estava cuidando de Jayden e Preston. Sim, eu festejei até as 4h da manhã e minha mãe ficou put*. Eu entrei, ela olhou pra mim e me deu um tapa tão forte que eu nunca vou esquecer”, confessou.

“Desde então, eu sempre me perguntei como deve ser dar um tapa em alguém. Acho que nunca vou saber. Isso tudo foi há 15 anos… quer dizer, todos nós crescemos desde então”, concluiu. Lynne Spears não se pronunciou sobre a publicação.