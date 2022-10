Britney Spears rebate mãe após pedido de desculpas: ‘Ninguém me defendeu’

Continua após a publicidade

Britney Spears voltou a criticar seus familiares pela forma como foi tratada durante os anos em que viveu sob tutela do pai. Na noite desta quarta-feira, 5, ela recusou um pedido de desculpas de sua mãe, Lynne Spears.

O pedido foi feito em um comentário nas redes sociais no último sábado, 1. “Eu sinto muito pela sua dor. Estou arrependida há anos. Eu te amo e sinto sua falta. Por favor, me desbloqueie para que eu possa falar com você pessoalmente”, escreveu.

Contudo, parece que a súplica não teve efeito para a cantora. Em uma publicação no Instagram que foi deletada horas depois, Britney disse que teve que se encontrar com médicos que a faziam relembrar seu passado, “o que tornou as coisas piores”.

Britney Spears did not accept Lynne’s “apology” pic.twitter.com/SfvoTzkwvV — Fan Account 🌹🚀 (@britneycharts) October 6, 2022

“Quanto a toda minha família, incluindo meu irmão, irmã, primos, tias e tios e, bom, toda a plateia, [eles] estavam drogados ou bêbados. Eu era a p**** de uma santa que tinha medo de me mover porque eu sabia que meu pai me colocaria em algum lugar se eu não cooperasse”, revelou.

Em seguida, a cantora elevou o tom e se referiu à mãe: “Nem uma p**** de uma pessoa me defendeu. Mãe, pegue suas desculpas e vá se f****. E para todos os médicos por f****** com a minha cabeça, eu rezo para que vocês queimem no inferno”.

As publicações de Britney no Instagram têm chamado atenção há algum tempo. No mês passado, ela se envolveu em polêmicas com Christina Aguilera e Jennifer Lopez, além de revelar que não pretende voltar à indústria musical.