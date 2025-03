‘Doía e me deixava roxa’: Yasmin Brunet fala sobre diagnóstico após BBB

A modelo Yasmin Brunet falou em entrevista ao Fantástico sobre o diagnóstico de lipedema, descoberto após sua participação no Big Brother Brasil 24. Uma matéria especial sobre a doença foi exibida no programa da Globo no domingo, 9.

“Até então, eu achava que eu retinha muito líquido. Fazia muita massagem que doía demais, me deixava roxa”, disse Yasmin. Os sintomas incluíam dores nas pernas, inchaço e ganho de peso, principalmente da cintura para baixo. Yasmin revelou que se preocupava em esconder os inchaços durante o BBB e, por conta disso, incialmente teve dúvidas se aceitaria participar do reality.

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet, diagnosticada com uma condição crônica chamada lipedema. Foto: @yasminbrunet via Instagram

PUBLICIDADE “Eu morria de vergonha. E, de fato, viram. E foi de certa forma um alívio, porque é como se tivessem arrancado um band-aid de algo que tentei esconder por tanto tempo, e estava lá exposto, não tinha mais o que fazer”, descreveu. Durante a estadia no reality, ela ganhou peso e reclamava constantemente de dores, pedindo remédio para a produção. A exposição de Yasmin jogou luz sobre a doença, que atinge pelo menos cinco milhões de mulheres, segundo o Instituto Lipedema Brasil.

“Já tinha ido a angiologistas e especialistas vasculares. Sempre me diagnosticavam com edema linfático. Quem sofre disso toma diuréticos e faz massagens para reter menos líquido, mas eu nunca melhorava. Não fazia massagem porque, quando tocavam minha perna, eu gritava de dor. A sensação de estar inflamada com lipedema é como tocar em uma ferida aberta. Não suportava”, disse a modelo anteriormente ao jornal O Globo.

Só depois do programa ela foi descobrir o lipedema e entender que a dor significava inflamação. A ex-BBB diz ter perdido 15 quilos desde que procurou um profissional para orientar dieta e exercícios focados na condição.

O que é o lipedema?

O lipedema é uma doença vascular crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura anormal e inchaço dos membros inferiores (quadril, pernas e coxas) e, com menos frequência, dos superiores (braço e antebraço). A condição afeta 10% da população feminina no mundo. Essencialmente genética, interfere na relação entre o estrogênio (hormônio feminino) e as células de gordura, por isso é mais comum em mulheres.

O tratamento indicado envolve principalmente uma dieta anti-inflamatória e a prática regular de exercícios. É o que Yasmin tem feito, sem precisar de remédios nem de cirurgia, indicada para casos mais graves. Saiba mais sobre o lipedema nesta reportagem do Estadão.

