‘Eu não estou dando conta’: Rafa Justus reflete sobre importância de pedir ajuda; assista

“Conforme o tempo vai passando, as responsabilidades se acumulam, as demandas sobre você te sobrecarregam, a exaustão chega e esse sentimento de insuficiência toma conta de você. Se tem um ponto que eu quero chegar com tudo isso é que a verdade é uma e ela é universal: não dar conta de tudo é normal.”

Ao longo do vídeo, Rafa reflete sobre a vida e afirma que errar é humano e faz parte da nossa trajetória. “Nosso problema maior é nos forçarmos a acreditar que temos que enfrentar tudo isso sozinhos. Então, meu conselho maior é respire, se priorize, peça ajuda quando necessário e seja gentil consigo mesmo.”