Iza se declara demissexual; entenda o termo e veja outros famosos que se identificam

A cantora Iza revelou durante o podcast Quem Pode, Pod nesta terça-feira, 18, que se identificou com uma fala da apresentadora Giovanna Ewbank sobre ser demissexual.

A artista explicou que teve relações sexuais com poucas pessoas em sua vida. “Demora muito para eu querer transar com alguém, só se eu tiver realmente uma conexão com a pessoa”, disse.

Mas, afinal, o que significa ser demissexual? De acordo com Rosana Cibok, psicóloga cognitivo comportamental, uma pessoa demissexual só tem relações sexuais ou sente prazer na relação se tiver um envolvimento afetivo com o parceiro, independentemente do gênero.

Segundo ela, o termo está enquadrado dentro do espectro assexual, uma vez que o indivíduo não sente vontade de manter relações sexuais com frequência, porém com a especifidade dos laços afetivos.

“O que diferencia essa orientação é justamente o fato de que, em outros espectros, as pessoas conseguem sentir atração sexual por outras pessoas, sem que se importem com o grau de intimidade ou envolvimento”, explica.

Para a especialista, o fato de alguém ser demissexual não afeta diretamente o relacionamento com outras pessoas, contanto que a pessoa esteja consciente de suas escolhas.

Rosana explica ainda que a descoberta da demissexualidade é muito subjetiva e pode ser diferente para cada pessoa. “Existe uma linha muito tênue nesta questão, principalmente nesta sociedade patriarcal em que vivemos, na qual muitos foram educados sem liberdade sexual”, aponta.

“É importante que a pessoa avalie seus comportamentos. Caso não sinta atração sexual de nenhuma forma por outra pessoa e perceba que a falta do contato físico não esteja lhe trazendo nenhum prejuízo, pode ser que esteja neste lugar”, completa a psicóloga.





Outros famosos que se identificam com a demissexualidade

Giovanna Ewbank e Álvaro Xaro

A identificação de Iza com a demissexualidade veio a partir de outro episódio do podcast Quem Pode, Pod. No final de setembro, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme receberam os influenciadores Álvaro Xaro e Rico Melquiades e falaram sobre o assunto.

Durante a conversa, Álvaro contou que só gosta de ter relações sexuais com pessoas com quem está namorando ou por quem tem sentimentos. “Eu conto nos dedos as pessoas que eu transei”, disse. Em seguida, Fernanda respondeu: “A Giovanna também, foram cinco”.

“O pior é que minha mãe falava para mim ‘filha, você tem que curtir, você tem que sair’. Sabe o que a gente é? Como é mesmo?”, questionou Giovanna. “Demissexual”, respondeu o influenciador. “É, sentimento. Você tem que ter sentimento para transar com a pessoa”, completou a apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso desde 2010.





Bruna Marquezine

Apesar de não mencionar diretamente o termo demissexual, Bruna Marquezine também falou sobre sexualidade e só sentir vontade de ter relações sexuais em determinadas situações em um episódio do Quem Pode, Pod.

A atriz disse que pensou ser assexual durante uma fase de sua vida. “Era uma época que nem tinha energia para transar. Quem dirá para suruba. Tive essa fase que achava que era meio assexuada”, contou.

Durante o bate-papo com as apresentadores, Bruna explicou que começou a repensar a maneira como entendia a questão quando Manu Gavassi a disse que “sexo é superestimado”.

“Eu entrei nessa onda de que eu nem curtia muito transar. Aí, eu percebi um pouco depois que era exagero, que depende do parceiro, do momento que você está”, completou.





Victor Hugo

O ex-participante do Big Brother Brasil Victor Hugo Teixeira se declara “demissexual birromântico”, ou seja, tem as características da demissexualidade, sentindo atração por homens ou mulheres.

Antes de entrar no reality, ele falou sobre a questão: “Não tenho atração pelas pessoas em geral, mas tenho atração romântica. Ou seja, quero casar, ter filhos, ter alguém do meu lado, mas não necessariamente precisa envolver sexo”.