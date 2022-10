Juliette cumpre desafio e come prato de baratas; veja

Juliette Freire concedeu, pela primeira vez, uma entrevista ao SBT , neste domingo, 2. Na ocasião, a cantora participou do Programa Eliana, onde falou sobre diversos assuntos como sua vida pessoal, carreira e amizade com Anitta. No entanto, o que chamou a atenção foi sua coragem em um quadro de comidas exóticas.

No Cardápio Surpresa, Juliette se arriscou, cumprindo o desafio de comer um prato sem saber a composição dos ingredientes. Após a refeição, elogiada por ela, a cantora e a Eliana descobriram se tratar de um caviar de baratas, preparado pela chef Andréia Pimentel.

Mesmo antes de saber os ingredientes, Juliette se preocupou com a composição do prato Foto: SBT

Após ver os insetos vivos, a artista gritou desesperada e se preocupou: “Nunca mais ninguém vai querer me beijar.” Confira o momento:

O programa também promoveu o reencontro de Juliette com três amigas de Paraíba, sua terra natal, Monalisa, Naná e Camila. Além disso, ela relembrou os tempos em que trabalhava como maquiadora, mostrando suas habilidades fazendo uma produção em Eliana.