A cantora Anitta apresentou um medley de A Favela Love Story e uma prévia de uma música nova no MTV Video Music Awards, que ocorre em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na noite desta terça-feira, 12.

Com pouco mais de três minutos de apresentação, a cantora cantou um medley de seus últimos lançamentos, começando por Used to Be, usando apenas alguns trechos de Casi, Casi, e, por fim, passando por Funk Rave, música que lhe garantiu o segundo VMA da carreira, na categoria melhor videoclipe latino.

Além do mashup de A Favela Love Story, Anitta apresentou ainda uma prévia do que parece ser uma nova música. A partir do minuto dois do vídeo, que você pode conferir acima, é possível escutar a Grip.

No X, antigo Twitter, um dos produtores da música comemorou o acontecido e agradeceu a cantora. “Gente, tocou uma música nossa no VMA. Grip, essa é a Brabo Music, valeu Anitta”.